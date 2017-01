Mor el sociòleg Zygmunt Bauman

El sociòleg i pensador polonès Zygmunt Bauman , creador del cèlebre terme de la «modernitat líquida», i considerat un dels intel·lectuals clau per a entendre el segle XX, va morir ahir als 91 anys a la ciutat anglesa de Leeds.

