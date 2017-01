Exposicions, activitats i un congrés per commemorar i descobrir Prudenci i Aurora Bertrana

Dijous, 12 de gener de 2017 11:00 h

(ACN)- Exposicions, l'estrena d'un film que adapta la novel·la Josafat i un congrés acadèmic són només algunes de les activitats que ja hi ha previstes per descobrir, al llarg d'aquest any, la vida i l'obra de dos autors cabdals de les lletres catalanes: Prudenci i Aurora Bertrana.

Enguany es commemora el 150è aniversari del naixement de Prudenci Bertrana i el 125è del de la seva filla Aurora. El comissari de l'Any Bertrana, Oriol Ponsatí-Murlà, ha destacat que l'objectiu és que aquesta efemèride serveixi per a què més gent s'apropi al món dels dos autors i descobreixin la qualitat de les seves obres. Una de les exposicions més importants s'inaugurarà per Fires de Girona al Museu d'Història de la ciutat i aprofundirà en els lligams artístics i vitals de pare i filla. Al maig, hi haurà una altra gran exposició al Museu d'Art, aquesta per revelar una de les facetes menys conegudes de Prudenci Bertrana, la de pintor.

Un any farcit d'activitats arreu del territori per descobrir que "hi ha vida més enllà de Josafat " en la trajectòria de Prudenci Bertrana (Tordera, 1987 – Barcelona, 1941) i que Aurora Bertrana (Girona, 1892 – Berga, 1974) ocupa un lloc injustament relegat en la història de la literatura catalana del segle XX. El conseller de Cultura, Santi Vila, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el comissari de l'Any Bertrana, Oriol Ponsatí-Murlà, han presentat les primeres activitats confirmades per commemorar els naixements de pare i filla. Ponsatí-Murlà ha ressaltat que l'objectiu és reivindicar els dos autors com a figures cabdals de les lletres catalanes. Per això, no es tracta només de circumscriure els actes de commemoració als escenaris més coneguts de les seves trajectòries, com Tordera, Girona, Berga o Barcelona, sinó també d'estendre'ls arreu del país i donar a conèixer, per exemple, els lligams que van tenir els Bertrana amb poblacions com Sant Pere Pescador o Riudarenes. "Són autors per incorporar al patrimoni literari del país", ha afirmat.

Les activitats giraran sobre dos eixos: la vida i l'obra dels Bertrana. En relació a l'obra, la intenció és "eixamplar el perímetre de difusió i coneixement" dels dos autors. En el cas de Prudenci Bertrana perquè la majoria de la població només el coneixen per Josafat, tot i que té nombrosos títols vius a les llibreries entre novel·les, contes i teatre. "S'ha fet una molt bona feina en l'edició de les obres de Prudenci Bertrana durant els darrers cinc anys, això facilitarà més donar-lo a conèixer", ha exposat el comissari.

Serà més complicat, però, que el públic pugui aprofundir en l'obra d'Aurora Bertrana perquè, tot i que va ser una escriptora prolífica i es va donar a conèixer amb els seus relats de viatges, actualment només compta amb tres títols vius. Per això, Ponsatí-Murlà espera que l'Any Bertrana doni embranzida a l'autora i es reeditin textos descatalogats o inclús un d'inèdit. "Hem de fer feina de promoció per incentivar la seva obra", afirma el comissari.

El conseller de Cultura, Santi Vila, ha assegurat que l'Any Bertrana és un "pretext magnífic" per reivindicar l'obra de Prudenci i Aurora Bertrana. "És el moment de revisar-los perquè formin part de la nostra herència", ha afirmat Vila que ha animat a revisitar les grans perles de la literatura catalana.

Dues grans exposicions

Entre les activitats ja programades hi ha dues grans exposicions. La primera s'inaugurarà al maig al Museu d'Art de Girona i donarà a conèixer una de les facetes menys conegudes de Prudenci Bertrana, la de pintor. "És un pintor encara per descobrir", ha afirmat Ponsatí-Murlà. De fet, moltes de les obres pictòriques de Bertrana pertanyen a col·leccions privades. Per aquest motiu, el comissari fa una crida a tothom que tingui una obra de Prudenci Bertrana a posar-se en contacte amb ells. "Potser no la voldran cedir per a l'exposició, però la podrem localitzar, descriure-la i, el que és més important, incloure-la al catàleg raonat que editarem", ha explicat Ponsatí-Murlà.