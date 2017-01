[Novetat] THE WIRE. TODA LA VERDAD

Dissabte, 14 de gener de 2017 11:55 h

No hi ha cap vot

Rafael Álvarez

David Simon

Principal de los Libros

The Wire és una de les grans sèries de culte de la televisió moderna. Hi ha qui la considera la millor sèrie de la història de la televisió. The Wire: Toda la verdad, és una guia de luxe de la sèrie, en la què hi ha col·laborat el mateix creador David Simon i tot l'equip de guionistes, productors, directors i actors de The Wire .

La guia té més de 300 fotografies inèdites que acompanyen una sèrie d'articles i entrevistes, entre els autors de les quals hi ha David Simon, George Pelecanos, Laura Lippman o Nick Hornby.