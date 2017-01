Tina Vallès guanya el Segon premi Llibres Anagrama amb la novel·la ‘La memòria de l’arbre’

Tina Vallès és filòloga i es dedica a l’escriptura, la traducció i la correcció. És autora dels reculls de relats L’aeroplà del Raval (LaBreu, 2006), Un altre got d’absenta (LaBreu, 2012) i El parèntesi més llarg (Proa, 2013), que va obtenir el Premi Mercè Rodoreda 2012 de contes i narracions, i de la novel·la Maic (Baula, 2011). El 2016 va publicar un conte per a primers lectors ( Totes les pors , La Galera) i un àlbum il·lustrat ( Bocabava , Petit Fragmenta). És editora del portal de contes Paper de vidre i membre fundadora de l’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC

El jurat del premi Llibres Anagrama ha estat format per Mita Casacuberta, Guillem Gisbert, Imma Monsó, Sergi Pàmies, Isabel Obiols i l’editor Jordi Herralde. En aquesta edició es van presentar al guardó 18 originals.

(ACN)- Tina Vallès (Barcelona, 1976) ha estat distingida amb premi Llibres Anagrama de novel·la en català, dotat amb 6.000 euros, amb l'obra La memòria de l’arbre . La novel·la guanyadora s’endinsa en les preocupacions d’en Jan, un fill únic que veu com els seus avis s’instal·len a casa seva. El jurat destaca l’habilitat narrativa de l’autora, l’estil contingut, l’alt domini de la llengua i la credibilitat de la veu del nen narrador, “que fan de La memòria de l’arbre una petita joia de gran nivell literari”.

