[Agenda] Presentació del llibre 'Trenes tallades. Records d'una nena de Rússia' de Roser Rosés

Dimecres, 18 de gener de 2017 10:30 h

Dimecres, 18 de gener a les 19:30 h. a la llibreria Saltamartí Llibres de Badalona

L'historiador Joan Rosàs presenta el llibre de Roser Rosés Trenes tallades. Records d'una nena de Rússia (Edicions Cal·lígraf). L'autora, que té actualment 90 anys, recorda com amb 12 anys va ser enviada pels seus pares a l'URSS per a savaguardar-la de la Guerra Civil, l'any 1938. Allà va viure també la Segona Guerra Mundial i no va poder tornar a Catalunya fins el 1947, després d'un llarg periple pels Estats Units i Mèxic.