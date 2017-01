El crític Fernando Valls i el filòsof Jorge de los Santos, presenten el llibre de Xina Vega Dark Butterfly , de l'editorial gallega Pulp Books, una narració sobre el descens a l'infern d'una noia a qui diagnostiquen esquizofrènia, davant la impotència de la psiquiatria per a ajudar-la.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal