[Ressenya] DIGUE'M ALGUNA COSA BRUTA

Dissabte, 21 de gener de 2017 19:35 h

No hi ha cap vot

Diego Ameixeiras

Traducció d'Esteve Valls

Pulp Books

Cangas do Morrazo, 2013

210 pàgines

18,00 €

Des de Galícia, l'editorial Pulp Books publica algunes de les obres més recents de la literatura gallega publicada originàriament en gallec, i que presenten també en traduccions al castellà, euskara i català. La seva editorial germana Sushi Books (filials de la casa mare Rinoceronte Editora), publica literatura infantil i juvenil també en aquelles llengües. Sushi Books , per exemple, ha publicat en català, els meravellosos llibres infantils del danès Ole Lund Kirkegaard , dels quals ens hem fet ressò a la secció Llibres en Directe.

Digue 'm alguna cosa bruta és una novel·la negra. Però no és un relat negre habitual. Amb capítols breus, amb pinzellades de realitat a penes dibuixades, es composa un gran puzle que ens dóna, al final del llibre, una visió de conjunt. Petits retrats impressionistes, esbossos de la dura realitat que amaga una petita ciutat de províncies. Els fets delictius hi són però estan embolcallats en un seguit de petites històries de lectura àgil i i intensa, que requereixen de la col·laboració atenta del lector.

La ciutat d' Ourense , aquí anomenada Oregón , esdevé protagonista. És l'escenari fosc, humit, boirós, que aixopluga un seguit d'habitats desencisats, que se'ns mostren en petits fragments de vides fracassades, escenes quotidianes de es desenvolupen en la rutinària rutina habitual, personatges que entrecreuen els seus camins en algun punt de la narració, homes i dones a voltes inertes que porten a la motxilla de la vida petits o grans fracassos, secrets inconfessables.

Diego Ameixeiras és un escriptor jove de llarg recorregut. Ha treballat com a guionista en diferents sèries de televisió i ha conreat el gènere negre. Probablement el seu ofici de guionista l'hagi ajudat en aquest llibre per a oferir-nos, amb una literatura precisa i quirúrgica, aquestes petites històries que, com un riu, quasi sense voler-ho, ens porten al macabre crim.

Ramon Moreno

@RamonMoreno1967