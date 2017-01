BCNegra celebra els 40 anys de Pepe Carvalho

En la programació destaquen també els homenatges a la Semana Negra de Gijón –divendres 3 de febrer a la sala Barts–. BCNegra 17 compta amb la presència de grans escriptors d’aquest gènere, com ara Arnaldur Indridason, John Connolly, Sophie Hannah, Gilly Macmillan; Ernesto Mallo; Javier Abasolo, Dolores Redondo, Carlos Zanón, Toni Hill, Andreu Martín, Oliver Norak, Santo Piazzense, Lorenzo Silva, Sergio Vila-Sanjuán i José Sanclemente, entre d’altres. Pel que fa als autors en català assisteixen a la trobada Empar Fernández, Anna Maria Vilallonga, Lluís Llort, Sebastià Bennasar, Albert Figueras, Josep Camps, Jordi Ledesma, José Luis Muñoz, Francesc Xavier Álvarez Llaberia, Montse Sanjuán, Jordi Tiñena, Salvador Balcells, Rafa Melero i Ramona Solé.

A banda de donar nom a un dels dos guardons que anualment concedeix el festival, Pepe Carvalho serà enguany més protagonista de la trobada perquè es commemoren els 40 anys de la primera novel·la en què Manuel Vázquez Montalbán el va fer aparèixer. Per aquesta raó, BCNegra ha muntat una exposició dedicada a l’il·lustre detectiu a la Biblioteca Jaume Fuster i també ha organitzat una taula rodona al Conservatori del Liceu l’1 de febrer on s’homenatjarà a Montalbán i el seu Carvalho.

Aquesta dotzena edició de la trobada de novel·la negra, que té lloc del 26 de gener al 4 de febrer, estén la programació per múltiples espais de Barcelona i crea un àmbit permanent del gènere negrocriminal a les xarxes socials per donar continuïtat a la comunitat literària més enllà del festival. El comissari de BCNegra, Paco Camarasa, ha destacat el primer acte públic a Catalunya de Dennis Lehane, guanyador del Premi Pepe Carvalho d’enguany, que serà el divendres 3 de febrer a la sala Barts amb Una mirada crítica a la societat nord-americana .

(ACN)- La dotzena edició de BCNegra 2017 ret homenatge a la figura de Pepe Carvalho, el detectiu creat per Manuel Vázquez Montalbán, amb motiu del 40 aniversari de La soledad del manager , la primera novel·la on apareix el personatge. La trobada literària clourà el 3 de febrer amb una conferència de l’escriptor nord-americà Dennis Lehane, guanyador del Premi Pepe Carvalho d’enguany.

