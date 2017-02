Mor l’escriptor i fundador de la Universitat Catalana d’Estiu, Pere Verdaguer

Dijous, 2 de febrer de 2017 16:10 h

(ACN)- L’escriptor i membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, Pere Verdaguer, va morir aquest dimecres a la matinada a Perpinyà. Considerat una figura clau per a la llengua i cultura catalanes a la Catalunya del Nord, Verdaguer també va ser fundador i secretari de la Universitat Catalana d’Estiu i del Grup Rossellonès d’Estudis Catalans.

Com a escriptor, és autor d’una seixantena de títols en els caps de la dialectologia rossellonesa com El català al Rosselló, Comentaris sobre el vocabulari rossellonès; literatura del Rosselló com Poesia rossellonesa del segle XX i Fabulistes rossellonesos; i assaigs sobre la Catalunya del Nord o sobre llengua i cultura, en general, com Catalunya francesa i De la cultura a la política, entre d’altres.