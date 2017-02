[Novetat] L'AVENÇ (febrer 2017)

Divendres, 3 de febrer de 2017 11:20 h

El 13 de febrer de 1967, ara fa cinquanta anys, s'inaugurava la discoteca Bocaccio, al carrer de Muntaner, 505, de Barcelona. La dada no passaria de ser anecdòtica, si no fos perquè aquell fou el lloc de trobada, durant uns pocs però decisius anys, de l'anomenada Gauche Divine, un grup de joves professionals barcelonins dels més diversos àmbits creatius, del món de l'edició al cinema, passant per l'arquitectura o el disseny, que van incorporar a la cultura catalana una modernitat europea i que van marcar tota una època de canvi social i cultural.

La internacionalització de la cultura catalana no era, però, un fenomen nou: a la primera dècada del segle XX, l'obra del dramaturg Àngel Guimerà va arribar als Estats Units, tant als escenaris de Broadway com als platós de Hollywood. Dues obres seves, Terra baixa i Maria Rosa, traduïdes a l'anglès, van tenir de fet una presència força continuada en els escenaris teatrals dels Estats Units i el Canadà.

L'entrevista del mes és amb l'historiador de la literatura francesa Antoine Compagnon, professor al Collège de France i a Columbia University, especialista en grans autors com Baudelaire, Montaigne i Proust. El número dedica també un record a l'escriptor John Berger, acabat de traspassar, i al pas per Barcelona de l'artista nord-americà Keith Haring. En l'apartat de ressenyes culturals, destaquen els noms propis de Nicola Lagioia, Albert Forns, E.P. Thompson, Ramon Casas i Aurora Bertrana, entre altres.