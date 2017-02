[Ressenya] GEGANTS DE GEL

Divendres, 3 de febrer de 2017 12:25 h

No hi ha cap vot

Joan Benesiu

Edicions del Periscopi

Barcelona, 2016

290 pàgines

18,50 €

Les fronteres ha exercit sempre una intensa atracció a l'ànima humana. Fronteres físiques, mentals, interiors o exteriors... Els territoris de frontera mantenen, en aquest món en què tot ja està descobert, un què de misteri i aventura.

Ushuaia és un paratge recòndit a la recòndita Terra del Foc, a l'Argentina, a la vora de l'infinit. Un bar d'aquella localitat, el Katowice, és el punt de trobada de cinc personatges que, a glops de cervesa, expliquen les seves vides i el motiu que els ha portat a passar el Nadal en aquelles terres de foc. Són personatges de diferent condició: un parisenc que fuig de la seva acomodada família, un anglès que s'allunya d'un horror familiar, un jove mexicà estudiant de química, un xilè que no parla massa i el mateix escriptor. Tots ells, acollits al bar per una dona polonesa i la seva filla.

A partir de petits retalls de vida, inconnexes en un principi, però que pàgina a pàgina van prenent forma i sentit, i fins i tot es relacionen entre alguns d'ells, ens apropem a les vides del protagonistes i el perquè han anar a raure en aquelles terres, que tenen les seves pròpies regles de funcionament. És la desolació del Nadal i el desencant dels personatges a la recerca d'allò que cadascun d'ells està buscant.

Amb intenses pinzellades d'alta literatura Joan Benesiu ens situa al mig de les converses que mantenen els personatges, talment com si fóssim clients de Katowice, instal·lats a la barra i escoltant, volent o no, el que es diu a la taula a tocar de la finestra, i recreant el seu passat llunyà o més proper. Tot es desenvolupa en la normal anormalitat, però, com sempre, la sorpresa hi és present.

Gegants de gel és una de les novel·les amb més impacte dels darrers temps. Set edicions i premis com el Llibreter i el Crexells n'avalen la bona acollida entre els lectors i situen el seu autor entre el més destacats de les lletres catalanes. Un autor, de nom real Josep Martínez Sanchis, que té ja una llarga trajectòria al sarró. Va guanyar el premi Ciutat de Xàtiva amb Intercanvi l'any 2007 i ha conreat de manera intensa el conte.

Gegants de gel és una de les novel·les imprescindibles dels darrers temps.

Ramon Moreno

@RamonMoreno1967