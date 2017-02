Paco Camarasa diu adéu a la BCNegra després de dotze edicions

Camarasa ha explicat que aquesta decisió “s’ha de contextualitzar amb el conjunt de canvis que es viuen a la ciutat, a la indústria del llibre” i amb l’arribada de gent nova, “que pot aportar una relació diferent amb aquesta indústria”. “cal deixar pas a un relleu al capdavant de BCNegra”, ha afegit. El llibreter també ha reconegut un cert cansament després de dotze anys al capdavant de la BCNegra, i no ha amagat “una qüestió personal de salut” que l’hauria acabat de decidir a deixar el càrrec.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal