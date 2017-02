Antonio Iturbe guanya el Premi Biblioteca Breve amb un homenatge a Saint-Exupéry

Dimarts, 7 de febrer de 2017 09:10 h

(ACN)- L’escriptor Antonio Iturbe (Saragossa, 1967) s’ha proclamat vencedor del Premi Biblioteca Breve 2017, que concedeix l’editorial Seix Barral, amb la novel·la A cielo abierto. En la seva novel·la homenatja Antoine de Saint-Exupéry, autor del cèlebre El petit príncep i que va ser un dels primers aviadors civils de França als anys vint el segle XX. Iturbe també fa aparèixer els històrics aviadors Jean Mermoz i Henri Guillaumet en una novel·la que és tan històrica com “moral”, segons ha remarcat, on són importants els esdeveniments però també la reflexió vital de Saint-Exupéry i la “recerca del seu lloc al món”. El guanyador del Biblioteca Breve 2017 ha apuntat que el lector descobrirà el Saint-Exupéry pioner de l’aviació i, sobretot, “un gran humanista”.

A cielo abierto arrenca l’any 1923, amb l’accident aeri d’un jove Antonie de Saint-Exupéry mentre sobrevolava París en un vol de pràctiques militars. Eren els primers anys de l’aviació civil, i Saint-Exupéry seria escollit aviat membre de la primera línia francesa de correu aeri, Latécoère, juntament amb Jean Mermoz i Henri Guillaumet. La novel·la explica les vides d’aquests tres cèlebres aviadors i amics, amb les seves gestes aèries i les seves desventures, amors i desamors a terra ferma.

Antonio Iturbe ha reconegut que el llibre és un clar homenatge a l’autor d’El petit príncep, un escriptor que l’ha acompanyat des que va llegir aquest títol als 11 anys i amb el qual ha mantingut “un diàleg” literari durant molts anys. “Ara he volgut compartir aquesta passió meva pel personatge, per la seva narrativa però també per la seva manera de veure la vida”, ha declarat Iturbe. El guanyador del Biblioteca Breve 2017 ha assegurat que amb aquesta novel·la els lectors descobriran “potser” que, més enllà de la seva cèlebre obra, Saint-Exupéry va ser “un pioner de l’aviador, una persona amb una vida d’alts i baixos, turbulenta, i també un gran humanista”.

En aquest sentit, l’escriptor ha volgut matisar que, si ve es pot inserir la seva novel·la dins del gènere d’aventures, també és una obra “moral”. Un llibre, ha afegit, on plana la reflexió vital de Saint-Exupéry sobre “el seu lloc al món”. Iturbe ha afegit que a l’autor el preocupava molt poder respondre “quin és el nostre lloc al món i quina és la nostra relació amb els altres”, malgrat que “mai podem respondre qui som, d’on venim i on anem”.