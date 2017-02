Laia Seró i David Vidal, els entrevistadors, parlaran sobre com van preparar l'entrevista a la Premi Nobel.

Els llibreters de La impossible han escollit Raig Verd com a protagonista del mes de febrer i han organitzat una xerrada sobre Sevetlana Aleksiévitx i la seva visita de l'any passat a la Fira Literal.

