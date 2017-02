El català Eusebi Ayensa membre de l'Acadèmia d'Atenes

Eusebi Ayensa és autors de nombrosos textos sobre la cultura grega i, en especial, ha estudiat la presencia catalana a Grècia, amb volums dedicats als almogàvers i els castells catalans. Ha estat el curador de la reedició de Carles Riba Resum de literatura grega i recentment ha publicat una nova edició dels Poemes de Kavafis, ambdós volums publicats per Edicions Cal·lígraf.

