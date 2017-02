[Ressenya] 14. L'AUTOBIOGRAFIA

Dimarts, 7 de febrer de 2017 20:00 h

No hi ha cap vot

Johan Cruyff

Traducció de Gustau Raluy

Columna Edicions

Barcelona, 2016

320 pàgines

19,90 €

Johan Cruyff és un dels noms més importants escrit en lletres d'or a les pàgines de la història del futbol. Poca gent com ell, uns pocs elegits, van revolucionar el camí d'aquest esport. El seu nom és pronunciat amb reverència arreu del planeta i probablement cap altre jugador i entrenador pot associar el seu nom a un estil determinat de joc. Dir Johan és dir Barça (i Ajax) i és parlar del joc preciós que va meravellar el món durant uns anys extraordinaris.

La mort de Johan Cruyff, el 24 de març de 2016, va deixar un buit al món de l'esport. El barcelonisme el va plorar i es van recordar a parts iguals les seves jugades amb els dos equips de la seva vida i les seves aventures com a entrenador. També les seves paraules, dites o escrites, analitzant el joc o opinant sense compassió d'algun aspecte del business futbolístic.

La dimensió humana

Les memòries de Cruyff ens permeten acostar-nos a la dimensió humana del personatge i al mite en totes les seves característiques. El mateix Johan diu que “si em valoressin solament com a futbolista, només tindrien en compte quinze o vint anys de la meva vida, i sincerament, em sembla massa limitat”. I certament, Cruyff ens ofereix una mirada a la seva vida, que pivota en el món de futbol, però que té altres dimensions com la personal, la familiar (que tant important va ser per a ell), l'amistat, els negocis...

Diu Johan que “el futbol ha estat la meva vida des de sempre”. El talent innat el va convertir en una jove promesa i un líder indiscutible a l'Ajax d'Amsterdam i en un mite arran del seu fitxatge l'any 1973 pel Futbol Club Barcelona. També va ser destacable el seu pas per la selecció holandesa, la mítica taronja mecànica, que va meravellar el món, tot i no aconseguir el campionat del món del 1974 per al qual semblava destinada. Amb els dos clubs principals de la seva vida hi va mantenir una relació d'amor i odi, o amb més precisió, amb alguns dels seus directius i responsables.

El Johan del Barça

Evidentment per a l'afeccionat culé, la part més destacada del llibre és la que fa referència a la seva arribada a Barcelona. Cruyff hi arriba en ple franquisme i aquest fet el xoca, a ell, que venia d'una democràcia avançada i consolidada. Cruyff va ser una icona, involuntaria, de la resistència catalana a la dictadura a través del futbol i dels triomfs (el triomf, seria més apropiat singularitzar-ho) sobre el Real Madrid del règim. La seva admiració per Catalunya el va portar a batejar el seu fill amb el nom de Jordi i, anys més tard, a assumir el paper de seleccionador català de futbol.

Probablement la faceta de Johan Cruyff que més va destacar als darrers anys, i que s'ha mantingut a la seva mort, és la solidària a través de la seva fundació Cruyff Foundation, creada el 1997. Les Cruyff Courts tenen més d'un centenar de seus arreu del món que permeten als nens i nenes fer esport quan volguessin a prop de les escoles. I és que per damunt de tot, del mite futbolístic i l'entrenador innovador, el nom de Johan Cruyff estarà sempre associat a uns valors de conducta solidària i de posar el seu talent i la seva imatge al servei de causes socials.

Per al amants del bon futbol, els sibarites estetes, queda el capítol 13 d'aquesta autobiografia. Allà es condensa el manual futbolístic del mite, la bíblia que tants i tants equips, de l'escoleta dequalsevol poble al millor Barça intenten posar en pràctica cada diumenge: cinc línies juntes, triangles de jugadors (un passa, un altre rep, un tercer es desplaça a l'espai per rebre la passada següent), crear el teu propi espai, o coses tant senzilles (com senzilles és el futbol) com passar la pilota al peu bo del teu company.

Ja ho deia aquell que el futbol és el més important de les coses gens importants. Paraula de Johan.

Ramon Moreno

@RamonMoreno1967