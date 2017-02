'Fe, hermenèutica, paraula', desè volum de l'obra completa de Raimon Panikkar

Raimon Panikkar Panikkar (Barcelona, 1918- Tavertet, 2010), de pare indi i hindú i mare catalana i cristiana, és una de les veus més lúcides del pensament contemporani per les seves aportacions al diàleg intercultural i interreligiós. Doctor en filosofia, en ciències i en teologia, va exercir la docència en diverses universitats d'Europa, l'Índia i els Estats Units. El 1946 és ordenat sacerdot catòlic. Trepitja l'Índia per primer cop l'any 1954: "Me'n vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i torno buddhista, sense haver deixat mai de ser cristià." Als anys vuitanta s'instal·la a Tavertet, on impulsa la Fundació Vivarium (avui Fundació Vivarium Raimon Panikkar). L'obra de Panikkar ha estat estudiada per quaranta tesis doctorals i per cinc congressos internacionals monogràfics.