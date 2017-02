Mor l'historiador i editor Frederic-Pau Verrié i Faget

Diumenge, 12 de febrer de 2017 18:00 h

(ACN)- L'historiador de l'art, arqueòleg i editor Frederic-Pau Verrié i Faget ha mort aquest dissabte a Girona. Va ser nomenat arxiver a l'Institut Municipal d'Història el 1946, any en què va fundar la revista Ariel, una de les primeres publicacions que va lluitar per recuperar el català com a llengua de cultura. El 1953 va ser processat per activitats polítiques i es va convertir en un dels símbols de la lluita antifranquista. Verrié també va ser director del Museu d'Història de Barcelona en dues etapes, del 1970 al 1972 i del 1980 al 1985. El 2001 va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi.

Frederic-Pau Verrié i Faget era especialista en pintura gòtica catalana, camp al qual va dedicar diversos articles tant a Serra d'Or com als Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona. Entre els seus llibres hi ha Pedralbes y sus pinturas (1951), Barcelona antigua (1952) i diversos capítols de L'art català (1955-1961).