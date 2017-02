Dimarts, 21 de febrer de 2017 17:35 h

(ACN)- La guanyadora del 49è Premi de les Lletres Catalanes, l'escriptora Isabel-Clara Simó (Alcoi, 1943), ha animat als catalans a "pensar per sí mateixos" per tal de ser "lliures". "Tenim una consigna indestructible 'Sapere aude', atreveix-te a pensar", ha dit en el seu discurs d'agraïment després de rebre el guardó, en un acte solemne que s'ha celebrat aquest dilluns al vespre al Palau de la Música Catalana. Per la seva part, Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural (entitat que atorga el guardó), ha desafiat l'estat espanyol després de l'embargament de 240.000 euros als comptes de l'entitat , mesura que ha patit també l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Recordant que Òmnium va ser il·legalitzada entres els anys 1963 i 1967 i que actualment té 63.000 socis, ha apuntat que "Franco no va poder acabar amb Òmniun, i l'estat espanyol tampoc acabarà amb el poble de Catalunya".

L'acte d'entrega del 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes ha comptat amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el president de les Corts Valencianes, Enric Morera; i el conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila. Instituït l'any 1969, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes està dotat amb 20.000 euros i està representat per un guardó obra de l'escultor Ernest Altés. Amb aquesta distinció, Òmnium Cultural vol premiar una personalitat qui, per la seva obra literària o científica en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, hagi contribuït a la vida cultural dels Països Catalans. Algunes predecessores de Simó en rebre aquest reconeixement han estat Teresa Pàmies, Mercè Rodoreda, Montserrat Abelló i Maria-Antònia Oliver, en l'edició anterior.

Una obra prolífica

La producció literària d'Isabel-Clara Simó destaca per ser extensa i multifuncional, ja que ha abraçat gèneres tant diversos com la novel·la, l'assaig, el guió radiofònic i televisiu, l'article periodístic o la poesia, entre d'altres. A més, ha estat traduïda a una desena d'idiomes. En quaranta anys de trajectòria ha publicat una cinquantena de títols, entre els quals figuren el recull És quan miro que hi veig clar (1979), Premi Víctor Català; Júlia (1983), T'estimo Marta (1986); La salvatge (1993), elegia de Dolores Mendoza guardonada amb el Premi Sant Jordi; Històries perverses (1992), guardonat amb el premi Crítica Serra d'Or, El Mossèn (1994), Dones (1996), T'imagines la vida sense ell? (2000), Estimats homes (una caricatura), del 2002; Angelets (2004) o Jonàs (2016).