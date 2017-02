Conveni entre la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca Nacional d’Espanya per reduir costos de catalogació

Dimecres, 22 de febrer de 2017 08:45 h

No hi ha cap vot

(ACN)- El Govern ha autoritzat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca Nacional d’Espanya per a la catalogació compartida de les obres objecte de dipòsit legal. L’objecte del conveni és la col·laboració entre ambdues biblioteques per a la catalogació compartida de les obres que ingressen per Dipòsit Legal a la província de Barcelona per tal de reduir les despeses de catalogació. La catalogació compartida permetrà una reducció significativa dels costos, ja que amb un sol procés es crearan els registres bibliogràfics en català en el catàleg de la Biblioteca de Catalunya i en el nou Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), i en castellà al de Biblioteca Nacional de España, i inclou els registres d’autoritat. En concret, un cop aplicada la catalogació conjunta, el cost per cada registre passarà de 5,95 euros a 4,19 euros.