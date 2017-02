L’editorial mataronina A buen paso, i la il·lustradora Laura Borràs, mencions especials a la Fira de Bolonya

Dissabte, 25 de febrer de 2017 11:00 h

La Fira del Llibre Infantil de Bolonya, la més prestigiosa del sector a nivell mundial, ha donat a conèixer els 17 premis de l’edició 2017, repartits en quatre categories, on hi ha presents dos noms catalans: d’una banda l’editorial mataronina A buen paso, que ha rebut una menció especial en la categoria de ficció pel llibre Un jardí d’Isidro Ferrer i María José Ferrada i, de l’altra, la il·lustradora Laura Borràs que ha estat guardonada amb la mateixa distinció per les seves il·lustracions a l’àlbum El camino de Marwan, editat per l’editorial Xilena Amanuta, amb text de Patricia de Arias, a la categoria Nous Horitzons.



La literatura catalana serà la convidada d’honor de la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya, que se celebrarà del 3 al 6 d’abril del 2017. Es tracta de la fira professional més important del món dedicada al llibre infantil i juvenil: l’any passat va comptar amb 1.278 expositors de 74 països i 856 periodistes acreditats, es van vendre més de 15.000 títols de 40 països i, entre professionals i públic, va rebre prop de 60.000 visitants.



Amb més de 50 anys de trajectòria, la Fira del Llibre Infantil de Bolonya és la fira professional de referència internacional per al sector del llibre infantil i juvenil, la de major projecció internacional. La distinció com a convidat d’honor comportarà el foment de l’exportació del llibre infantil i juvenil; la promoció de la internacionalització dels il·lustradors catalans i balears i la consolidació de la imatge de marca de la il·lustració catalana contemporània.



La literatura feta en català hi tindrà una exposició de 400m2 dedicada a la il·lustració; un programa d’activitats professionals en el sector de la il·lustració, la creació literària, la traducció i l’edició digital; una mostra d’il·lustradors a la ciutat de Bolonya i accions amb les biblioteques i entitats del sector a la ciutat. També comportarà la visita d’editors internacionals a Barcelona.