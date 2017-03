[Avançament editorial] NARRACIONS SICILIANES

Dijous, 2 de març de 2017 18:40 h

Giovanni Verga



Edicions Cal·lígraf



Aquests dies arriba a les llibreries el volum Narracions sicilianes de Giovanni Verga. Verga és considerat un dels grans renovadors de la literatura italiana, capdavanter i principal representant del corrent verista –equivalent al realisme d'Honoré de Balzac o al naturalisme d'Émile Zola–, moviment que tindria àmplia influència també en artistes i cineastes dels anys posteriors.



El conjunt de relats que conformen aquestes Narracions Sicilianes, en magnífica traducció d’Anna Casassas, ens mostren, amb tota la seva cruesa, la vida al medi rural de l'illa a finals del segle XIX. És una societat dominada per senyors i capellans, en la que els sentiments, quan es fan palesos, són sacrificats a la llei de la supervivència i a la passió per les riqueses. La narració intensa i dramàtica d'aquesta realitat rural evidencia el conflicte social entre les classes més desvalgudes, els «vençuts per la vida», i el poder dominant dels cacics que representen l'antic règim previ al desenvolupament industrial.



Us oferim les primers pàgines d’aquest llibre.