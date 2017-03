La literatura catalana “desembarcarà” amb 80 creadors a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya

Dissabte, 4 de març de 2017 11:30 h

La participació catalano-balear s’estendrà també fora de la fira, a deu espais de la ciutat



(ACN)- La programació de Catalunya i les Illes Balears com a convidat d’honor de la propera Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya, que tindrà lloc del 3 al 6 d’abril, comptarà amb la participació d’una vuitantena de creadors, entre autors, il·lustradors, editors i llibreters. El “desembarcament” catalano-balear (també amb representants valencians i fins i tot andorrans) s’estendrà, a més, fora del recinte firal, amb activitats organitzades en deu localitzacions diferents de Bolonya, la més destacada, l’exposició d’il·lustració catalana al claustre de l’Archiginnasio. El desplegament a la ciutat italiana, impulsat per l’Institut Ramon Llull tindrà una inversió de mig milió d’euros.



Catalunya i les Illes Balears, però també una representació de literatura del País Valencià (per primera vegada al mateix estand), Andorra i l’Alguer, es presentaran a Bolonya sota el lema Sharing a Future: Books in Catalan. La participació catalana es desenvoluparà en dos fronts, amb un estand de 140 metres quadrats al recinte firal, i amb una desena d’accions i activitats escampades per la ciutat durant els dies de la Fira. A l’estand hi seran representades 42 editorials que editen en català llibres infantils i/o juvenils, però serà també el lloc on s’organitzaran activitats i trobades professionals. A dia d’avui, l’IRL ja té constància d’un centenar d’entrevistes concertades entre autors, editors i llibreters catalans i balears amb col·legues d’altres països.



Activitats i noms propis



A la ciutat, l’IRL ha organitzat una desena d’accions, activitats i exposicions a deu punts de Bolonya. Entre aquestes, la recepció oficial del convidat al Palazzo Isolani, dilluns 3 d’abril; tallers i jocs familiars ala Biblioteca de l’Archiginnasio, tallers i activitats literàries a la Biblioteca Salabrosa; dos cicles de teatre i cinema infantil i juvenil al Teatre La Baracca i la Cineteca de Bolonya, respectivament: un simposi literari; un seminari de traducció literària català-italià; i dues exposicions: Catalunya il·lustrada, de Pilarín Bayés, a la Sala Manica Lunca del Palazzo d’Accursiouna i l’anteriorment citada exposició d’il·lustració catalana comissariada per Paula Jarrin.



La participació catalana suma una vuitantena de personalitats del món de l’edició infantil i juvenil, si se sumen les activitats dins i fora de la Fira. Entre aquests, figuren els autors David Cirici, Marina Espasa, Jordi Sierra i Fabra, Care Santos, Ponç Pons, Lola Casas o Maite Carranza, així com els il·lustradors Marta Altés, Arnal Ballester, Pilarín Byès, Roser Capdevila, Miguel Gallardo, Anna Llenas o Carlota Goyta.



Viquimarató



Prèviament a la Fira, el divendres 17 de març l’IRL acollirà una viquimarató coorganitzada amb l’Amical Wikimedia. Es convocarà els viquipedistes per completar, traduir o enriquir les entrades de les biografies dels escriptors i il·lustradors que seran presents a la Fira.