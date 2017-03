[Ressenya] EL BARÓ BAGGE

Dissabte, 4 de març de 2017 19:20 h

Ramon Moreno

@RamonMoreno1967 El Baró Bagge es va publicar originàriament l’abril de 1936 en forma de novel·la per entregues en un popular setmanari alemany, i aquell mateix any veuria la seva definitiva versió en format llibre. A banda d‘estar considerada con una de les obres referencials de l’autor, llegida durant molts anys pels estudiants de l’àmbit lingüístic alemany, és considerada com una premonició del que estava a punt de tornar-se a repetir amb la Segona Guerra Mundial que començaria poc després de la seva publicació.

Traducció de Joan FontcobertaViena EdicionsBarcelona, 2016112 pàgines14,80 €Tot i que Alenxander Lenert-Holenia va ser un escriptor molt popular a la seva època, probablement ara mateix caldria situar-lo entre les pàgines del que anomenaríem literatura de culte, i justament han estat algunes petites editorials que han recuperat la seva memòria els darrers anys. Ara ho fa, en català, Viena Edicions, amb una acurada traducció de Joan Fontcoberta.Lernet-Holenia a nàixer a Viena el 1897, i va morir en aquella ciutat el 1976 i tot i que a ell li agradava definir-se com a poeta, va publicar més d’un centenar d’obres de tots el gèneres. Fins i tot va escriure una obra de teatre a quatre mans amb el seu amic Stefan Zweig i una biografia de Greta Garbo, fruit de la seva intensa relació amb el món del cinema.Alexander Lernet-Holenia, d’ascendència noble, va lluitar com a voluntari a la Primera Guerra Mundial i, precisament El baró Bagge ens situa el 1915 a la zona dels Carpats en un dels episodis més sagnants d’aquella guerra, en una batalla en què l’exèrcit austrohongarès intenta desesperadament localitzar les tropes russes. Després de dies i dies en cerca de l’enemic, sempre invisible entre la boira i les ombres, el capità embogit ordena una incursió que el porta a trobar-se de cara amb l’enemic.El baró Bagge recorda vint anys després aquella cruenta batalla (que en la realitat històrica va provocar més de 800.000 morts) i la càrrega suïcida i explica la seva experiència en aquella missió i una història d’amor que a mida que passa la narració es mou entre el món de la realitat i els somnis, entre la realitat de la mort en la guerra i l’evanescència de la felicitat en què es viuen els somnis.Amb una poètica descripció dels paisatges i els ambients dels Carpats, i una precisa mirada, per coneixement directe, als temes militars, Lernet-Holenia la seva militància a les files de realisme fantàstic austríac, en un relat vibrant i estremidor.