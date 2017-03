[Novetat] L'AVENÇ (març 2017)

Dilluns, 6 de març de 2017 16:20 h

0 Compartir No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



Un referèndum, el que va acordar la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, i unes eleccions, les que van portar Donald Trump a la presidència dels Estats Units, han marcat l'any 2016 i condicionaran amb tota probabilitat les eleccions que s'acosten a França i Alemanya. En un moment d'emergència de l'anomenat populisme a les dues ribes de l'Atlàntic, i d'incertesa sobre el rumb que prendrà la Unió Europea, és convenient aturar-se, com ho fa John Lanchester, a reflexionar sobre el procés de creació i d'implantació de la moneda única europea. En paral·lel, una escriptora britànica que viu a Nova York, Zadie Smith, reflexiona sobre les causes del Brexit, a partir de l'exemple de l'escola del seu barri natal londinenc. Una visió complementada per la que ens ofereix sobre Amèrica el director de L'Avenç, Josep M. Muñoz, després d'una estada llarga a Nova York.



L'entrevista del mes és amb el director polonès Krystian Lupa, una de les figures més destacades de l'actual escena teatral europea. En el bloc de ressenyes culturals, Imma Merino analitza críticament les raons de l'èxit de la pel·lícula La La Land, Vicenç Pagès ens parla de la novel·la de Georges Perec, L'Eclipsi, versionada per Adrià Pujol, i Simona Škrabec ho fa de la poesia de Joan Vinyoli.