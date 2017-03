[Ressenya] AMORS IMPERFECTE

Dissabte, 11 de març de 2017 12:35 h

Traducció de Marina Bornas MontañaQuaderns CremaBarcelona, 2016144 pàgines16,00 €L’obra de la japonesa Hiromi Kawakami ha arribat a casa nostra de la mà de Quaderns Crema. Amb un prestigi creixent al Japó, on ha rebut alguns dels més prestigiosos reconeixements literaris, la seva bibliografia en català inclou ja mitja dotzena de títols als quals cal ara sumar aquest breu volum, Amors imperfectes, un conjunt de relats traduïts per Marina Bornas, responsable també d’altres traduccions de Kawakami al català, com Manazuru i Vides fràgils, nits fosques.Amors imperfectesés un recull de relats, una vintena, que giren al voltant de la quotidianitat de les relacions amoroses i, més enllà d’això, dels sentiments humans, dels desitjos ocults, de la imperfeccció de l'ànima, de les relacions de parella i del dia a dia de les nostres existències. Una dona enamorada de la seva amiga de tota la vida, dones que encaren la vellesa, l’amor que es panseix... són algunes de les escenes que se’ns presenten a través de personatges femenins fràgils, que viuen íntimament els seus sentiments més que no pas els expressen i amb els quals sentim una afinitat latent.Amors imperfectes requereix una lectura pausada, per a gaudir de tots els detalls i matisos subtils de l’escriptura de Kawakami. Les estridències es deixen de costat i el sentimentalisme i la soledat hi tenen una presència constant malgrat que aquest no és un llibre trist.Tot i que els relats són autònoms sí que hi ha un fil conductor invisible que ens porta de l’un a l’altra, a mida que avancem en la seva lectura, i ens fa compartir espai emocional amb els protagonistes. L’escriptura de Hiromi Kawakami és bella i subtil, expressiva i acurada. És aquest un d’aquells llibres que hom té a la tauleta de nit, a punt per quan calgui una dosi de literatura d’alta qualitat.