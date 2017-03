La figuerenca Montserrat Segura s'emporta el premi Recvll de narrativa amb l'obra 'El contracte Wong'

Dimarts, 14 de març de 2017 16:00 h

(ACN)- L'escriptora de Figueres Montserrat Segura ha estat la guanyadora del premi Recvull de narrativa, amb l'obra El contracte Wong. En aquesta 53a edició, destaca el fet que s'ha deixat desert el premi de periodisme, tot i que el president del jurat, Vicenç Villatoro, ha ressaltat la qualitat de les obres presentades. "Potser no ens hem explicat massa bé en les bases del concurs, però tot i que hi havia molta qualitat, eren texts que no estaven ben enquadrats", ha destacat. Villatoro, que s'estrenava com a president, ha posat en valor el fet que s'hagin presentat 150 obres. "Això demostra que els escriptors veuen que els Recvll tenen una trajectòria i seriositat", ha afegit Villatoro.



La 53a edició dels premis Recvll, organitzats per la revista que porta el mateix nom, han premiat l'obra El contracte Wong de l'escriptora alt-empordanesa Montserrat Segura, com a guanyadora en l'apartat de narrativa. El premi està valorat amb 2.500 euros i sortirà publicat per una editorial amb el patrocini de Ràdio Marina.



Els Recvll també han premiat l'escriptor i historiador de Terrassa Eloi Falguera amb el Premi Teatre, dotat amb 2.000 euros. Falguera ha presentat l'obra El traspàs, que té com a punt de partida l'exili cap a França del president Lluís Companys el febrer del 1939. En altres categories el jurat, que estrenava president amb Vicenç Villatoro, ha guardonat Natzaret Romero amb el premi Retrat Literari per plasmar sobre el paper la figura de la periodista Irene Polo. El premi de poesia ha viatjat al Baix Empordà ambEl bram dels dies, un text de la filòloga de Sant Feliu de Guíxols Àngels Ribas, i que està recompensat amb 1.500 euros. El premi de literatura infantil ha recaigut en Ruth Tormo, que ha reconegut que se sent "molt còmoda" escrivint en aquest format i que el fet de ser mare l'ha ajudat significativament en l'obra.



Dels cinc premis que s'han repartit, quatre han estat per dones, un fet poc habitual fins ara. En aquest sentit, Natzaret Romero, ha posat en valor el fet que cal reivindicar les dones "en tots els àmbits" no només en el literari.



Premi desert de periodisme



Malgrat que els Recvll tenen sis categories enguany el jurat només n'ha premiades cinc ja que s'ha decidit deixar desert el premi periodisme, tot i que Villatoro ha destacat "l'alta qualitat de les obres que s'hi han presentat". En aquest sentit, el president del jurat ha destacat que "caldrà fer una certa reflexió interna" per intentar explicar millor a les bases del concurs, quines son les exigències del jurat per tal de definir bé el què es busca. "Tots els texts que es van presentar eren molt correctes, però estaven mal enquadrats", ha justificat Villatoro.



La funció dels Recvll



Villatoro també ha volgut fer una defensa de la funció "bàsica" dels premis Recvull. "La idea continua sent descobrir aquells autors que s'inicien", ha explicat. "A ningú se li escapa que guanyadors del Recvull s'han acabat consolidant com escriptors molt importants", ha reblat. Precisament Villatoro va guanyar un dels premis l'any 1980. En aquest sentit, el nou president del jurat ha reconegut que el fet d'ocupar aquest càrrec després "d'haver passat totes les etapes" suposa "tancar el cercle" dins els premis Recvll.