Màrius Serra i Dani Alegret d'Els Amics de les Arts creen una cançó partint d'una narrativa en la residència de Litterarum

Dimecres, 15 de març de 2017 10:00 h

(ACN)- Tres dies davant el riu Ebre, a Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre) han servit a l'escriptor Màrius Serra i al músic Dani Alegret, d'Els Amics de les Arts, per crear una cançó tot partint d'una narrativa. Ho han fet en la residència creativa de Litterarum 2017 i presentaran la peça el 25 de maig, quan arrenqui el certamen. Les residències literàries pretenen estretir vincles i crear a partir de la literatura i la música, de manera que s'acaba gestant un projecte de nova creació amb la inspiració del paisatge del territori. En aquesta ocasió, s'ha partit de la proposta de fer una cançó amb la part final del llibre de Serra Quiet. "A partir d'un dels fragments, hem generat una melodia que ens ha anat arrossegant fins al punt que he reescrit tota la part de la lletra perquè pogués acabar sent una cançó", ha explicat l'escriptor. Per Alegret, l'Ebre "ha tingut un efecte balsàmic" en el procés creatiu.