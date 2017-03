[Novetat] JUST ABANS DEL SALT ENDAVANT. Revisió crítica del conflicte entre Catalunya i Espanya

Dimecres, 15 de març de 2017 11:25 h

Fèlix Riera



Editorial Pòrtic



Fèlix Riera fa una reflexió crítica sobre el conflicte entre Catalunya i Espanya per establir-ne els factors centrals, que no són només polítics. El llibre recorre a personatges del món de la cultura, com Josep Pijoan, Joan Estelrich, Manuel Azaña, Jaume Vicens Vives o José Ortega y Gasset. També se serveix, de vegades, d’una pintura, o de paràboles i rondalles. Riera rescata, per exemple, l’apòleg que explicava Nelson Mandela: «El sol i el vent discuteixen sobre quin dels dos és el més fort. Trien una prova per decidir-ho: han de treure-li la manta a un viatger. El vent bufa amb totes les seves forces, però el viatger s’aferra a la manta i no la deixa anar. El sol, en canvi, es limita a enviar càlids rajos; el viatger comença obrint una mica la manta i al final la deixa anar». I es pregunta: just abans del salt endavant, serem encara a temps de resoldre les nostres diferències Catalunya endins i Catalunya enfora?