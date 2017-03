[Agenda] Presentació del llibre 'Xirinacs, el profetisme radical i noviolent' de Lluís Busquets i Grabulosa

Dijous, 16 de març a les 11,45 hores a la plaça de Sant Jaume de Barcelona La presidenta del Parlament Carme Forcadell, Jaume Asens i David Fernández presenten el llibre-homenatge a Lluís Maria Xirinacs, publicat per Balasch Editor amb motiu dels deu anys de la seva mort.

