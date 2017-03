[Agenda] Presentació del llibre ´Aurora Picornell (1912-1937). De la història al símbol´ de David Ginard

Divendres, 17 de març a les 19 hores a Sa Societat (avda de Palma, 1, Calvià) Aurora Picornell Femenias (1912-1937) fou una rellevant activista política i social del segle xx. Nascuda en una família obrera de Palma (Mallorca), en plena adolescència s’implicà en iniciatives de caràcter feminista, laïcista i obrerista. Després de la proclamació de la Segona República, es va afiliar al Partit Comunista d’Espanya. Aviat es va convertir en la figura més coneguda d’aquesta organització a Mallorca pel seu carisma, capacitat de treball i estreta col·laboració política amb el seu company, el cèlebre agent de la Komintern Heriberto Quiñones González. L’assassinat d’Aurora Picornell, al cap de pocs mesos del cop d’Estat de juliol del 1936, fou un dels episodis més dramàtics de la repressió franquista a «l’illa de la calma». Aquesta obra, elaborada a la llum de nombroses fonts inèdites, aborda per primera vegada un estudi biogràfic de conjunt sobre Aurora Picornell i el seu entorn familiar i polític. A més a més, s’hi analitza el procés de conformació i difusió del símbol associat a «la Passionària de Mallorca» des del començament dels anys trenta del segle passat fins avui.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal