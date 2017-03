Ediciones B estrena per Sant Jordi el segell B.CAT de llibres en llengua catalana

(ACN)- L’editorial barcelonina Ediciones B traurà a la llum aquest Sant Jordi un nou segell, B.CAT, que publicarà llibres en llengua catalana. Des de l’empresa s’indica que B.CAT serà el segell que “dotarà de personalitat i gran projecció” les publicacions en aquesta llengua. Reunirà títols de ficció i no ficció; d’intriga, acció i misteri; llibres històrics; grans novel·les de sagues familiars; títols romàntics; biografies, i llibres d'actualitat entre d’altres. Es publicaran autors catalans però també estrangers “amb l’objectiu d’implantar amb més força les publicacions en llengua catalana”.

