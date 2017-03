Més de 40 editorials independents i 70 autors en el festival literari 'Vila del Llibre' de Montblanc

Dilluns, 27 de març de 2017 18:55 h

La capital de la Conca de Barberà és la tercera població rural que esdevé seu de la fira, que tindrà lloc el cap de setmana de l'1 i 2 d'abril, amb 80 activitats literàries per a tots els públics



(ACN)- Montblanc acollirà la fira del llibre independent més gran de Catalunya, fora de Barcelona. Un total de 45 editorials independents han confirmat la seva assistència al certamen, que tindrà lloc el cap de setmana de l'1 i 2 d'abril. Es tracta del festival literari Vila del Llibre, un esdeveniment literari rotatiu, impulsat per una entitat amb el mateix nom, que ja ha passat per les poblacions de Bellprat (Anoia) i Cervera (La Segarra).



Una setantena d’autors ja han confirmat la seva presència amb escriptors de renom com Matthew Tree, Màrius Serra, Víctor Amela, Martí Gironell o Roser Capdevila. Places, comerços i baixos de cases de l'interior del recinte emmurallat es convertiran en biblioteques de llibres vells i nous. A vint dies de Sant Jordi, el certamen servirà de preestrena de les novetats editorials. S'han programat fins a 80 activitats literàries per a tots públics, des d'un taller de jeroglífics sobre els monuments de Montblanc a una exposició d'una antiga màquina d'impremta del 1914, encara en funcionament.



El mercat del llibre independent més gran de Catalunya, fora de Barcelona



L’organització ha destacat especialment el gran volum d'editorials independents presents al certamen fins al punt de situar la vila com la fira del llibre independent més gran de Catalunya fora de la ciutat de Barcelona. A més de la presentació de nous títols, el programa oferirà un cicle de dotze taules rodones centrades en descobrir Els invisibles de la literatura, en referència a tots aquells agents que queden en un segon pla, com traductors, il·lustradors o documentalistes. Hi haurà tallers, espectacles poètics, musicals i teatrals, així com xerrades amb autors.



Amb la muralla d'escenari de fons, el visitant podrà fer un recorregut, entrant pel portal de Sant Jordi, des d'on s'iniciarà el recorregut literari. Entre activitats curioses, destaquen des de la proposta de desxifrar jeroglífics pels 12 monuments més emblemàtics de Montblanc a tallers centrar en els oficis del llibre, com ara de cal·ligrafia o enquadernació.