Xavier Bosch: “Un bon amic és difícil de trobar, molt difícil de perdre i impossible d’oblidar”

Dimarts, 28 de març de 2017 10:40 h

0 Compartir No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



L’escriptor publica Nosaltres dos, una novel·la sobre el poder de l’amistat entre una dona i un home



(ACN)- Xavier Bosch ha publicat la novel·la Nosaltres dos (Columna), el segon títol consecutiu de l’escriptor sense notícies del periodista Dani Santana, i el primer després de rebre el Premi Ramon Llull 2015 per Algú com tu (Columna). Si en aquella obra Bosch abordava una relació amorosa, l’escriptor explora ara “els límits” de l’amistat entre una dona i un home al llarg de 30 anys. Un llibre nascut de la “desesperació” per la mort del seu millor amic, l’any 2015, ha explicat Bosch en la presentació del llibre, a partir de la qual va començar a escriure sobre “les emocions i els lligams invisibles” de l’amistat. Però, entre una dona i un home, “és possible l’amistat?”, es demana l’escriptor. A la novel·la prova de respondre-ho, si és que hi ha una solució a la pregunta.



Els fils invisibles que sostenen l’amistat



“El Kim i la Laura es coneixen a la universitat. Vénen de mons molt diferents. Ell, seductor i despreocupat, és fill d’un hoteler del passeig de Gràcia de Barcelona. Ella, de Banyoles, és senzilla, idealista i sap que la vida es basa en els detalls. Junts riuen, es diverteixen i, units pel vincle de l’amistat, superen els esculls del destí. Malgrat els seus camins divergents, saben que sempre hi són per ajudar-se. Tant se val la distància. Tant se val que triguin molt temps a retrobar-se. Són dos amics, com n’hi ha pocs, a prova de tot.” Així es presenta la nova novel·la de Xavier Bosch a la contraportada del llibre. Nosaltres dos és un llibre sobre l’amistat, sobre els “fils invisibles” que sostenen aquest tipus de relacions interpersonals i que Bosch resumeix amb una sentència. “Un bon amic és difícil de trobar, però té dues avantatges: Que també és molt difícil també de i, sobretot, que és impossible d’oblidar. Nosaltres dos viatja a llocs de l’ànima on sovint no anem perquè ens fa por la resposta”, completa el periodista i escriptor. Aquí, Bosch s’està referent específicament a l’amistat entre dues persones heterosexuals del sexe oposat (l’home i la dona protagonistes de la seva novel·la). L’autor no amaga que la novel·la parteix també d’aquesta pregunta recurrent: “Poden ser amics i un home i una dona?”. “Una qüestió que fa milers d’anys que ens fem (que potser ens hem fet a nosaltres mateixos) i la resposta de la qual potser ha anat variant al llarg dels segles”, convé Bosch.



“A tots ens ha passat”, afirma, quan tenim un amic o amiga de l’ànima amb la qual hi ha un punt de tensió sexual no resolta que ens porta a demanar-nos què passaria si ens emboliquéssim. Continuaria sent el mateix?”. Bosch ha citat el filòsof britànic Steiner, qui deia que “els amics si es converteixen en amants ja no són amics com abans”. L’autor, que lògicament manté el misteri sobre la salut de la relació d’amistat protagonistes, el considera un plantejament “interessant”. La novel·la, confessa ara sí, “és un ‘què passaria si’...” es consuma aquesta atracció sexual.



Tres moments de la vida



La novel·la està narrada amb tres salts temporals que connecten els dos protagonistes en etapes de la seva vida molt diferents. El primer es produeix quan tenen vint anys i tots dos estudien belles arts. Els altres dos són retrobaments. Un, als 35 anys, “aquell moment en què la vida ens ha posat els primers tràngols al davant”. El segon, en complir els 50, una edat “on calen abraçades”, comenta Bosch, “la vellesa de la joventut o la joventut de la vellesa”, afegeix citant un altre escriptor. Així doncs, el pas del temps és un altre element clau de la novel·la. A través seu s’entenen els desencisos, els canvis o els retrobaments que es produeixen en una relació d’amistat profunda. I es fa evident com canvia l’individu i també els llocs que habita. Ara és a Heràclit qui cita Bosch, de qui recorda la metàfora que senyala que “mai ens banyem dues vegades al mateix riu”. “Quan hi tornem, nosaltres mai som els mateixos i l’aigua que corre sempre és diferent”, hi afegeix l’escriptor.



Nosaltres doses troba ja a les llibreries en català (Columna) i també traduït al castellà per Planeta. Aquesta és la primera novel·la que publica Bosch després de l’èxit editorial d’Algú com tu, guanyadora Premi Ramon Llull 2015, Xavier. També és la segona novel·la en què l’autor deixa reposar Dani Santana, l’incisiu periodista protagonista de les seves primeres ficcions i que no té pressa per recuperar. “Està descansant”, ha dit Bosch.