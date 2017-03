Isona Passola i Agustí Villaronga portaran al cinema la novel·la de Mercè Rodoreda ‘La mort i la primavera’

Divendres, 31 de març de 2017 11:20 h

(ACN)- El tàndem format per la productora de cinema Isona Passola i el director Agustí Villaronga tornaran a col·laborar en un nou projecte després de les adaptacions de Pa Negre i Incerta Glòria. Concretament, ara han anunciat en una entrevista a RAC1 que portaran a la pantalla la novel·la La mort i la primavera, de l’escriptora Mercè Rodoreda. Sobre quan es rodarà el film, Passola ha comentat que diu amb tothom qui parla del tema que “si tan entusiasmats” estan amb Incerta glòria, que no la facin “esperar set anys per fer-la”. A banda, la productora ha explicat que busca fer “una bona comèdia dramàtica”. També ha explicat que té a punt un guió del llibre Un hotel a la costa, de Nancy Johnstone, una anglesa que als anys 30 del segle XX va construir un hotel a Tossa “on hi anaven tots els intel·lectuals europeus”.



Sobre aquest guió, Passola ha explicat que Un hotel a la costa és una història “en la línia” de les pel·lícules històriques que ha fet.