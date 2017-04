La literatura infantil i juvenil en català dibuixa el seu futur a la Fira del Llibre de Bolonya

Dilluns, 3 d'abril de 2017 18:10 h

La programació compta amb una representació de Catalunya, Illes Balears i País Valencià per primera vegada en el mateix estand



(ACN)- La literatura infantil i juvenil en català exhibeix des d'aquest dilluns i fins dijous tot el seu potencial a la Fira del Llibre de Bolonya, la més important del món en aquest sector. Més de 1.200 expositors de 75 països i 26.000 professionals del sector s'han donat cita al certamen, que ha obert portes amb la literatura de Catalunya i les Balears com a convidades d'honor. La programació catalana i balear, organitzada per l'Institut Ramon Llull, comptarà amb la participació d’una vuitantena de creadors entre autors, il·lustradors, editors i llibreters sota el lema Sharing a Future: Books in Catalan, i ha programat una quarantena d’activitats i dues exposicions. La programació també copta amb una representació de literatura del País Valencià (per primera vegada en el mateix estand), Andorra i l’Alguer. En l’edició de l’any passat s’hi van vendre més de 15.000 títols i va rebre prop de 60.000 visitants.



La participació catalano-balear es desenvolupa en dos fronts, amb un estand de 140 metres quadrats al recinte firal, i amb una desena d’accions i activitats escampades per la ciutat durant els dies de la fira. A l’espai central s’hi veure l’exposició Sharing a future, que mostra els treballs de 42 il·lustradors dels territoris de parla catalana.



Una segona exposició al claustre de l'Arcchiginnasio, sota el títol Vet aquí una vegada..., agrupa la nova fornada de creadors, 17 il·lustradors que han obert camí i que compten amb una trajectòria ja consolidada.



La distinció com a convidat d’honor comportarà el foment de l’exportació del llibre infantil i juvenil; la promoció de la internacionalització dels il·lustradors catalans i balears i la consolidació de la imatge de marca de la il·lustració catalana contemporània. També implicarà la visita d’editors internacionals a Barcelona.



El sector de la literatura infantil i juvenil, així com la il·lustració, tenen una llarga tradició a Catalunya i a les Illes Balears, que es remunta al segle XV amb les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, l’editorial més antiga d’Europa. Amb 41,4 milions d’euros anuals (segons dades del 2015), és el tercer sector en facturació del conjunt de la indústria editorial.