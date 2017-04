Una llibreria amb hamaques proposa un recorregut per l'obra de 42 il·lustradors catalans a la Fira de Bolonya

Dimecres, 5 d'abril de 2017 08:50 h

L'exposició Sharing a future vol donar a conèixer creadors de Catalunya, les Illes Balears i València



(ACN)- L'obra de 42 il·lustradors encapçala la participació catalano-balear a la Fira del Llibre de Bolonya. Amb el lema Sharing a future: Books in catalan, l'exposició ocupa l’espai central del recinte mostra els treballs de 42 dibuixants, majoritàriament menors de 40 anys, amb almenys una obra publicada. La tria inclou creadors de Catalunya, les Illes Balears i del País Valencià, amb una tria comissariada per Paula Jarrin. La mostra s’ha concebut com una gran llibreria, amb una posada en escena de l’arquitecta Clara Solà- Morales, de reconegut prestigi internacional. Així, el visitant veu d'entrada una il·lustració del creador i, si vol, pot estirar-se, llegir algun fragment i contemplar 3 dibuixos més.



El muntatge busca la construcció d’un espai de repòs al bell mig de la fira. Seguint la proposta de la comissària, es defineixen 42 hamaques, cadascuna d’elles dedicada a un il·lustrador, que es distribueixen en tres àmbits: petits lectors, narrativa i àlbum il·lustrat. Les teles allargades conviden el visitant a aprofundir en la lectura dels llibres. A la part exterior de l’hamaca s’hi pot llegir informació bàsica, mentre que a l’interior hi apareix la informació per a aquells que vulguin o puguin dedicar-hi més temps. A més, la mostra inclou exemplars d'alguns contes concrets de cada il·lustrador perquè el visitant pugui marxar amb una idea ben complerta del talent català.



La comissària de la mostra, Paula Jarrin, precisament considera que a Catalunya, ''de talent, n'anem sobrats'' cosa que ha fet precisament molt difícil la selecció dels autors. Jarrin recorda que hi ha 'molta cosa'' per ensenyar i per això, en els llibres que s'hi mostren s'hi ha afegit alguns autors més.En general, i a diferència de la mostra Vet aquí una vegada..., els autors que es recullen a l'exposició són autors joves, menors de 40 anys majoritàriament, i que com a mínim hagin publicat una obra.



Roser Calafell, Anna Llenas, Pep Montserrat, Cristina Losantos, Julià Sardà o Aina Bestard són alguns dels noms que es donen a conèixer a la ciutat italiana i que representen diferents tècniques i estils. Jarrin, en aquest sentit, destaca que cadascú fa ''el que sap fer millor'' i que la mostra acaba ensenyant ''un ventall'' molt ampli per demostrar que ''no hi ha un estil i una forma de narrar única''. A banda de donar a conèixer la creació de tots aquest 42 autors il·lustradors, Sharing a future: books in catalan també vol esperonar l'interès d'editorials i editors estrangers cap a l'obra catalana i aconseguir que a partir d'aquest coneixement es puguin traduir i editar en altres idiomes les obres que ja gaudeixen els nens i nenes catalans. Per això, diu Jarrin es confia acabar el certamen amb molts projectes de llibres en català, editats en altres idiomes.