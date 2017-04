[Ressenya] JAUME MIRAVITLLES I NAVARRA. ELS ANYS DE JOVENTUT (1906-1939)

Dijous, 6 d'abril de 2017 18:10 h

Ajuntament de FigueresFigueres, 2016436 pàgines22,00 €La figura de Jaume Miravitlles és coneguda, sobretot, per la seva tasca durant la Generalitat republicana i per haver dirigit , durant la Guerra Civil, el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya.L’historiador Ramon Batalla ha encarat el perfil vital i ideològic d’aquest polític i periodista, tant proper i alhora prou desconegut. El llibre, a més del recorregut personal a la figura de Miravitlles, exposa amb una nova mirada tot el període, de principis del segle XX al final de la Guerra Civil, intentant que l’anàlisi biogràfica sigui útil també per a entendre qüestions com el catalanisme insurreccional dels anys vint, l’exili parisenc, l’ascens dels feixismes a Europa o la Catalunya autònoma i republicana dels anys trenta, especialment en els convulsos anys de la Guerra Civil, quan Jaume Miravitlles va esdevenir una figura brillant i molt coneguda.Interessat des de molt jove pel catalanisme i la justícia social, encara adolescent, Miravitlles va participar, a la seva ciutat natal, amb el seu amic Dalí, en un dels primers nuclis comunistes catalans, el Grup Socialista de Figueres. Després es va moure en els ambients del nacionalisme català insurreccional, participant al Complot de Garraf i en els Fets de Prats de Molló, el que li va comportar detencions, haver-se d’exiliar a París entre 1925 i 1930 i diversos processos judicials, a Espanya i a França. Allà va començar la seva carrera d’articulista, sobretot sobre política internacional. Amb la República va tornar a Catalunya, on va ser un dels principals dirigents del Bloc Obrer i Camperol (BOC). El 1934, a partir del fracàs del BOC i de l’anàlisi sobre l’ascens del nazisme, va deixar aquest partit per entrar a Esquerra Republicana de Catalunya. El 1936 va ser un dels organitzadors de la frustrada Olimpíada Popular. Iniciada la guerra civil espanyola, com a home de confiança de Lluís Companys i Josep Tarradellas, va intervenir, primer, en el Comitè de Milícies Antifeixistes i després dirigí el millor instrument de comunicació de la zona republicana, el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. En aquest llibre de Ramon Batalla s’estudien, doncs, els anys de formació, de joventut i la primera maduresa de Jaume Miravitlles, però l’autor ja està treballant en un nou volum amb la segona part de la biografia, que inclou l’exili americà i el retorn a Catalunya.El dotze capítol del llibre fan, doncs, un repàs exhaustiu, documentat i divulgatiu alhora a la figura de Miravitlles, la seva vida i la seva trajectòria i, evidentment, el seu pensament i ideologia. Miravitlles era una figura prou coneguda, però no encara estudiada amb profunditat i l’autor, amb bon criteri ha anat fent, desfent i refent alguns llocs comuns que eren imprecisos o fins i tot erronis. Tot plegat combinant investigació, erudició i una bona dosi de capacitat divulgativa que ens permeten aproximar-nos a un personatge de “desbordant personalitat” per dir-ho en paraules del professor Pere Gabriel. I és que Jaume Miravitlles, com descriu Ramon Batalla no “’passa’ pel segle, sinó que el viu intensament, i en més d’una ocasió assegut al primera fila”, al costat de personatges tant importants i transcendentals com Buñuel, Fontserè, Pla, Malraux, Lorca o el seu amic figuerenc Dalí.Batalla ha accedit al fons documental de la família Miravitlles i als seus nombrosos escrits, que permeten fer-nos una idea de la seva capacitat ideològica, en premsa i llibres i al fons Miravitlles que es conserva a l’Arxiu Tarradellas de Poblet.Per a un futur que esperem proper queda la segona part d’aquesta intensa biografia que ens ha d’apropar a la figura del Miravitlles a partir del 1939, que el portarà a un llarg exili i una prolongada estada als Estats Units, que comporta una nítida evolució ideològica, fins al seu retorn a Barcelona el 1963 i la seva mort el 1988.Ramon Moreno