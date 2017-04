Penguin Random House adquireix Ediciones B

Divendres, 7 d'abril de 2017 09:15 h

(ACN)- Penguin Random House ha comprat Ediciones B al Grup Z. L’editorial, creada l’any 1986, inclou els segells B, Bruguera, Vergara, Nova, B de Blook, B de Books, B de Bolsillo i B.cat. La societat adquirida s’unirà a Penguin Random House Grupo Editorial a Espanya i l’Amèrica Llatina. La incorporació d’aquests segells reforçarà la quota de mercat que ocupa en aquests àmbits, així com a la resta del mercat hispanoparlant.



L’anunci de la compra l’han fet Markus Dohle, director general de Penguin Random House, i Antonio Asensio Mosbah, president del Grup Zeta. Està previst que l’operació es materialitzi un cop s’hagi donat compliment als requisits jurídics i administratius pertinents. Fins aleshores, les dues editorials seguiran funcionant de manera independent.

Després de la formalització, els segells de Ediciones B a Espanya i Llatinoamèrica passaran a Penguin Random House Grupo Editorial i Núria Cabutí Brull continuarà ocupant el càrrec de CEO directora general de la companyia, amb el suport de Román de Vicente, director general d’Ediciones B. La nova companyia editorial preveu publicar 2.000 títols anuals.



El grup mantindrà la identitat i vocació editorial de cadascun dels segells i continuarà publicant originals en llengua espanyola i traduccions a l’espanyol i el català d’obres de ficció i no ficció per a públic infantil i adult.



Penguin Random House té una cartera d’artistes que inclou premis Nobel com Alice Munro, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez o José Saramago; premis Cervantes com Elena Poniatowska, Juan Marsé, Guillermo Cabrera Infante o Sergio Pitol, i Premis Nacionals de Literatura com Javier Cercas, Javier Marías, José María Merino o Luis Mateo Díez. Ara hi afegirà noms com Sarah Lark, John Katzenbach, Bernardo Stamateas, Patricia Cornwell, P.D. James o Anne Rice. A banda inclourà artistes del còmic com Francisco Ibañez, pare entre d’altres de Mortadelo i Filemón