Els llibreters confien pujar un 5% la facturació aquest San Jordi

Dissabte, 8 d'abril de 2017 09:45 h

(ACN)- El Gremi de Llibreters de Catalunya espera augmentar un 5% la facturació durant el San Jordi d’aquest 2017. El seu president, Antoni Daura, ha explicat en roda de premsa que aquest primer trimestre ja s’ha venut un 4,11% més de llibres respecte als tres primers mesos del 2016 i, per tant, segons ha assenyalat, “tot fa pensar que aquest Sant Jordi anirà en aquesta línia”. També ha destacat que preveuen que el divendres i el dissabte previs a la diada seran dies “bons” i en, aquest sentit, segons ha dit, caldrà fer un balanç de “dos o tres dies”. Per la seva banda, el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, ha apuntat que els descomptes dels llibres per la diada es faran també el dissabte.



El Gremi de Llibreters considera el sector està tenint un creixement “lent però sostingut”. Daura ha explicat que “després d’uns anys molt durs de crisi”, el sector va “recuperant terreny” i, per tant, esperen que en aquest Sant Jordi es mantingui la recuperació. Per això, són optimistes i preveuen facturar un 5% més per aquesta diada després que l’any passat van tancar amb una facturació de 20,96 milions d’euros. També, pel Sant Jordi del 2016 es van vendre més de 45.000 títols, dels quals els deu més venuts van suposar un 4,33% del volum total.



A més, el president de la Cambra del Llibre de Catalunya ha volgut ressaltar que per Sant Jordi la majoria de municipis han decidit que faran jornada de portes obertes en el comerços “i això pot ajudar molt a què la gent tingui un al·licient més per sortir”. Tixis ha apuntat que els tradicionals descomptes dels llibres per la diada es faran també el dissabte, dia previ a la diada, perquè la gent pugui aprofitar el cap de setmana per comprar els llibres.



Un miler de parades de llibres



Aquest Sant Jordi a Barcelona hi haurà unes 400 parades de llibres, mentre que a la resta de Catalunya se n’esperen unes 600, segons el Gremi de Llibreters. Així mateix, la Cambra del Llibre ha assenyalat que enguany s’han solucionat els problemes d’ús de l’espai que es van generar l’any passat a Barcelona per qüestions de seguretat i mobilitat. Tixis assegura que enguany han aconseguit a través de la “bona interlocució” amb l’Ajuntament que gairebé cap llibreria s’hagi hagut de desplaçar “gaire o fins i tot gens” i que totes podran tenir la seva ocupació de metres “tradicional”.



Com a novetats, per aquest Sant Jordi els llibreters han llançat una app per conèixer totes les llibreries del gremi i que permetrà participar en un concurs de selfies. “Volem acostar la lectura a la tecnologia i el goig de llegir a les ganes de compartir-ho amb la màxima gent”, assenyala el Gremi de Llibreters. També s’ha recordat que aquest any les vint ciutats literàries de la Unesco celebraran una trobada a Barcelona i una vintena de representants d’aquestes urbs passaran uns dies a Barcelona per poder viure la festa del Sant Jordi.