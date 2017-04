[Ressenya] SOTA EL VOLCÀ

Dissabte, 8 d'abril de 2017 12:45 h

Traducció de Xavier PàmiesViena EdicionsBarcelona, 2016440 pàgines27,00 €La vida de Malcolm Lowry és en ella mateixa una aventura apassionant, tràgica com la seva literatura. De trajectòria errant i vital dedicació a la literatura, és la seva experiència la base de la seva obra. L’alcohol, els desequilibris mentals i la turbulenta relació amb les seves dues dones van marcar la seva existència, i la seva vida atzarosa, farcida de tragèdies, li van inspirar pàgines tant meravelloses com aquest volum que Viena Edicions presenta en nova traducció al català de Xavier Pàmies.Tota nova traducció d’un clàssic de la literatura és una bona excusa per a un nou apropament. Aquesta versió de Sota el volcà de Pàmies va a substituir la primerenca versió que Manuel de Pedrolo va fer l’any 1973 per a Edicions 62, i confirma de manera inequívoca que Sota el volcà és una de les grans, grans obres de la literatura universal.És aquesta, certament, una novel·la densa i que requereix l’atenció màxima del lector. Per a ajudar a la màxima comprensió, Xavier Pàmies incorpora a aquesta edició un important apartat de notes que ajuden a entendre les referències personals, vitals o literàries que Lowry escriu al seu manuscrit. I és que ens trobem davant una obra plena de referències a lectures, fets o esdeveniments i símbols personals i gaire intransferibles, que ens endinsen en la complexitat de la vida de l’ex-consol britànic Geoffrey Firmin en el dia de difunts de 1938, que esdevindrà, a la fi, el darrer dia de la seva vida.Si la vida de Lowry va ser atzarosa, no menys aventura va viure el manuscrit original del llibre, que va començar com un conte de títol Under the Volcano, fruit del viatge que Lowry va fer a Mèxic l’any 1936, i que més tard es transformaria en la novel·la del mateix títol.Aquella primera narració es va convertir en un projecte més ambiciós: una trilogia inspirada d’alguna manera en la Divina Comèdia de Dant. Però un foc a la seva cabana de Canadà destrueix alguns dels manuscrits d’aquest projecte i finalment, Sota el volcà es converteix en un projecte individual, que passa per quatre redaccions. Un total de 13 editors van rebutjar la publicació de Sota el volcà, fins que veu la llum l’any 1947 de la mà del cèlebre editor anglès Jonathan Cape.Sota el volcàs’estructura en 12 capítols (l’esfera del rellotge) que narren el darrer dia de la vida de l’ex-consol britànic a la ciutat de Cuernavaca. En un descens als inferns personals i col·lectius, amarats en constants efluvis d’alcohol. Geoffrey Firmin, és, en efecte, un home alcoholitzat i perseguit pels fantasmes del passat, i no sap com reaccionar quan la seva estimada dona, la Yvonne, que feia un any que l’havia abandonat, torna a Cuernavaca amb la intenció de restablir la relació. Aquell mateix dia també apareix en Hugh, el germanastre de l’ex-cònsol, un jove viatger implicat en activitats polítiques que en el passat havia tingut una aventura amb la Yvonne i que, tot i així, manté una excel·lent relació amb en Geoffrey. Durant les vint-i-quatre hores que es relaten a la novel·la, en un Mèxic que és alhora el paradís i l’infern, aquests tres personatges s’apropen i s’allunyen, s’abracen i es barallen, mentre al seu entorn tot fa presagiar el desastre.Una llibre de lectura obligatòria.Ramon Moreno