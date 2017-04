[Sant Jordi] BANY DE LLUNA

Dijous, 20 d'abril de 2017 16:15 h

Yanick Lahens



Quaderns Crema



Yanick Lahens és una escriptora haitiana nascuda l’any 1953 que va guanyat el prestigiós premi Femina l’any 2014 amb aquesta obra.



Bany de llunaens situa a Haití, en una societat tremendament empobrida i explotada pels cacics. Un d’ells els totpoderós Tertulien Mésidor s’enamora d’una joveneta de setze anys, l’Olmène, a qui troba al mercat venent els seus productes com va habitualment: el peix que el seu pare i germans pesquen i les collites que puguin donar les pobres terres que conreen.



Al fil d’aquesta història, entre l’amor i la possessió, seguim curs de la vida social a l’illa, que com sabem és un dels països més pobres del planeta. Els grans explotadors, “els altres” com són anomenats, són els vencedors, els adinerats, els conqueridors, enfront els que són pobres com les rates, els desgraciats.



Aquest és un relat d’una altíssima qualitat literària, molt ben traduït per la Núria Petit, en què la història que pot ser d’amor és, de fet, una història de possessió, de domini d’una classe sobre una altra, i d’entrega. El fil narratiu d’aquesta classe social misèrrima i orgullosa i lluitadora és també la història del propi país, explotat per uns pocs, amb el vist-i-plau dels Estats Units, amb les poderoses grans corporacions al davant i els marines vigilant el pati del darrere. És un món de disputa, de por i de repressió, de lluita per a guanyar-se la vida, d’exilis i de creences místiques i màgiques...



Una història apassionant.