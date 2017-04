Unes 140 biblioteques de Catalunya programen més de 200 activitats per celebrar la Revetlla de Sant Jordi el 21 d'abril

Dijous, 20 d'abril de 2017 17:30 h

(ACN)- Més de 140 biblioteques d'arreu de Catalunya han programat més de 200 activitats per celebrar la Revetlla de Sant Jordi, que es farà el 21 d'abril, dos dies abans de la Diada perquè el 22 és dissabte i molts d'aquests equipaments fan horari reduït. Aquest projecte, impulsat pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura, arriba enguany a la seva cinquena edició i ho fa "consolidat" i estès pel territori. Per la seva banda, el Departament de Cultura ha informat, a través d'un comunicat, que ha organitzat més d'una cinquantena d'actes de cara a la Diada, entre ells, destaquen conferències, presentacions de llibres, jornades de portes obertes a diversos museus, lectures dramatitzades, recitals de música i poesia, brindis i concursos literaris, trobades amb escriptors i tallers de lectura.



Coincidint amb Sant Jordi un gran nombre de museus gestionats pel Departament de Cultura faran jornada de portes obertes amb entrada gratuïta. A més, capitals com Nova York, Londres, Los Angeles i París se sumaran a la celebració de la Diada amb iniciatives promogudes per l'Institut Ramon Llull.



Portes obertes a la Biblioteca de Catalunya



La Biblioteca de Catalunya (BC) organitza una jornada de portes obertes entre les 10 i les 15 hores amb visites guiades cada 10 minuts. La jornada coincidirà amb les exposicions temporals que l'entitat acull aquests dies: Revistes humorístiques (1841-1936) i 100 anys del TBO. A més, la Biblioteca de Catalunya també programarà concerts cada mitja hora de pianola a la Sala de Llevant.



Activitats als museus



Molts museus gestionats pel Departament de Cultura a través de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural faran jornada de portes obertes, amb entrada de franc, amb motiu de Sant Jordi . A més, la majoria prepara iniciatives especials.



El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Barcelona ha organitzat l'activitat familiar Heroi d'un dia!, en què, a través del mite dels 12 treballs d'Hèrcules, els participants hauran de crear el seu propi heroi per deixar constància de les seves proeses en un còmic ells mateixos dibuixaran i pintaran.



El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona ha programat la visita El burg de Sant Pere de Galligants i els tresors del romànic amagat. Es tracta d'un itinerari sobre el romànic i l'edat mitjana per l'interior del monestir benedictí de Sant Pere de Galligants, l'església de Sant Nicolau i els carrerons i voltants del burg de Sant Pere. A més, per primera vegada es visitarà la capella del Sepulcre de l'església de Sant Pere de Galligants, tancada al públic, i només accessible amb aquesta visita guiada.



El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries ha programat la visita teatralitzada Visita romana a Emporiae, en què Iulia Domitia o Caius Aemilius, antics habitants de l'Emporiae romana del segle I dC, mostren com era la seva ciutat, com es vivia, com eren les cases, carrers, places, mercats i temples. Es tracta d'una visita pensada per a tota la família per conèixer la història de l'antiga ciutat d'Empúries.



El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) també obrirà les portes de totes les seves seus, que es podran visitar de 10 a 14 hores. A més, oferirà l'activitat familiar Perseu, el Sant Jordi grec dins del programa Vine al Museu en família! Pots fer una gran descoberta! pensada especialment per a la Diada de Sant Jordi. La iniciativa proposa una activitat entorn del paral·lelisme entre la llegenda de Sant Jordi i el mite de Perseu i Andròmeda –representat en el conegut mosaic de la Medusa procedent de Tàrraco– que permetrà conèixer històries d'herois, de belles donzelles i de lluites contra els monstres, relacionades amb el nostre patrimoni i amb l'antiguitat clàssica. L'activitat acaba amb l'elaboració d'una rosa amb la tècnica del mosaic.



Activitats arreu del món



Un any més, països d'arreu del món se sumaran a la celebració de la Diada de Sant Jordi, en la majoria de casos de la mà d'iniciatives promogudes per l'Institut Ramon Llull. A nova York s'han organitzat diversos actes dins el programa Sant Jordi in New York: Dragons & Books & Roses Festival, organitzat per The Farragut Fund for Catalan Culture in the US i el Catalan Institute of America, amb el suport de Diplocat i l'IRL.



A Londres el Sant Jordi es celebrarà al Borough Market, on hi haurà actuacions del London Catalan Choir i els Castellers de Londres i representacions de la llegenda de Sant Jordi i el drac. L'escriptora Teresa Solana (Premi Roc Boronat 2017) signarà llibres i la Delegació del Govern a Londres celebrarà l'entrega de premis dels jocs florals. Com cada any, Newman Bookshop i l'IRL han organitzat una parada de llibres amb algunes de les traduccions angleses més destacades de literatura catalana.



El 24 d'abril, a la Universitat de Georgetown, hi haurà una conversa amb l'escriptor Jaume Subirana sota el títol The landscape of literature in Catalan today; la presentació del llibre 1.3 Billion: A Football Revolution in the Making, de Shiv Jhangiani; la projecció de la pel·lícula Segon origen, de Carles Porta; un dinar tradicional català, venda de roses i intercanvi de llibres a la universitat.