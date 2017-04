[Sant Jordi] EL GEN. UNA HISTÒRIA ÍNTIMA

Divendres, 21 d'abril de 2017 17:50 h

Siddhartha Mukherjee



La Campana



Aquest llibre ve precedit d’un enorme èxit als Estats Units, on ha estat al capdavant de la llista de llibre del New York Times i ara l’editorial barcelonina La Campana presenta en edició en català mercès a la traducció de Xavier Pàmies, reconegut traductor literari i biòleg de formació.



El gen. Una història íntima és un llibre de divulgació científica, pensat per apropar al gran públic la història del gen, que ve a ser el mateix que la història de l’evolució humana. L’autor ho fa amb grans dosi de capacitat de divulgació, però sense renunciar a la necessària erudició i complexitat del tema. Alhora és un llibre ben escrit i ben traduït, cosa que ofereix les màximes garanties alhora d’apropar-s’hi des del punt de vista de la persona gens formada en ciències però sí interessada pel coneixement general. I és que aquest llibre, com diu el científic Salvador Macip és una barreja de “ciència, història, filosofia i experiències personals d’una forma única i molt addictiva”.