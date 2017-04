Dilluns, 24 d'abril de 2017 18:00 h

Santi Vila lamenta que la vicepresidenta vingués a "remenar la cua" mentre hi ha "silenci" en les reivindicacions polítiques



(ACN)- La presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats, ha remarcat que l'entitat no va convidar la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, a l'acte que es va celebrar divendres per donar suport a la candidatura de la Diada de Sant Jordi com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. La presència de la vicepresidenta va provocar la dimissió de l'editora de La Campana, Isabel Martí, de la junta directiva de l'entitat. Ayats ha lamentat que s'han sentit "utilitzats". De la seva banda, el conseller de Cultura, Santi Vila ha criticat que Sáenz de Santamaría vingués a "remenar la cua" mentre hi ha "silenci" i "indiferència" amb les reivindicacions polítiques.



Ayats ha recordat que, perquè Sant Jordi pugui ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat, primer hi ha d'haver una aprovació de la candidatura per part de la Generalitat, però que aquesta proposta posteriorment s'haurà d'elevar al govern espanyol. La presidenta de l'Associació d'Editors ha explicat que, quan la junta directiva va saber que la representació del govern espanyol a l'acte recauria en la vicepresidenta, es va reunir i va prendre la decisió de "prioritzar" el reconeixement de la festa.



Això va generar "discrepàncies" que van provocar la dimissió de l'editora de La Campana Isabel Martí. Ayats ha remarcat que la decisió es va prendre per majoria per situar en primer terme el reconeixement de Sant Jordi per sobre dels "embolics i les baralles polítiques". La direcció de l'associació tornarà a abordar la polèmica a la propera reunió, al maig. "Estem convençuts que ho hem fet bé i, si hi ha algú que pel mig se n'ha aprofitat, em sap greu", ha dit. Ayats també ha lamentat "la utilització" de la importància de la festa de Sant Jordi per part de la política. "És un esdeveniment importantíssim i això fa que tothom el vulgui capitalitzar".



Vila qualifica la presència "d'absolutament innecessària"



Per la seva banda, el conseller de Cultura ha qualificat la presència de Sáenz de Santamaría "d'absolutament innecessària" i "indelicada", ja que "si alguna cosa bonica té Sant Jordi és que els protagonistes són la societat civil". "Que es tingui el cinisme de fer possible que hi hagi silenci o indiferència en relació a les reivindicacions polítiques i que sigui compatible amb venir aquí a remenar la cua, crec que això no ens ho mereixem", ha dit. Sobre la dimissió d'Isabel Martí, el conseller ha destacat la seva feina "molt valuosa" com a editora i espera que la situació es "recompongui" després d'una reacció "airada, comprensible i humana". "No ens podem permetre que no tingui un paper molt actiu en la dinamització de l'univers de la literatura en general i del món del llibre en concret", ha reblat.