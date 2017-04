'Visca la revolució!', lema del 33è Saló de Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya

Dimecres, 26 d'abril de 2017 09:55 h

Mollerussa acull novament el certamen que comptarà amb més de 5.000 llibres i ''il·lusió'' per part del sector després de l'experiència a la fira de Bolonya



(ACN)- El lema del 33è Saló de Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya és Visca la revolució!, una temàtica que quedarà plasmada en diferents exposicions que es podran veure al certamen que repassaran contes que al llarg de la història han parlat de la revolució ja sigui de forma col·lectiva o individual. Mollerussa acull una nova edició d'aquest punt de trobada de la literatura infantil i juvenil que es crea arreu dels Països Catalans i enguany s'hi podran veure i consultar més de 5.000 llibres d'una vintena d'editorials diferents del 2 al 14 de maig al Teatre l'Amistat. La presidenta del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (Clijcat), Anna Maria Macià, ha destacat la ''il·lusió'' que es respira entre el sector, símptoma d'una ''recuperació'' que ha costat de veure en la literatura adreçada als més petits, i que s'ha pogut constatar a la recent Fira de Bolonya.



La 33ena edició del Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, que des del 2002 se celebra de forma ininterrompuda a Mollerussa, aplegarà uns 5.000 volums d'una vintena de segells editorials, entre els quals destaquen dues novetats: la presència per primer cop d'una editorial de fora de Catalunya, l'aragonesa Cosquillas, així com també la d'Album Il·lustrat, un segell de diverses editorials que s'han unificat per potenciar el món de l'àlbum il·lustrat.



D'altra banda, a més de l'exposició monogràfica, el saló comptarà amb sis mostres més entre les que destaquen la titulada Vermell de censura, un recull de llibres censurats o prohibits que s'han convertit en veus perpètues de llibertat i Pipi Langstrump il·lustrada, una mostra en la que trenta il·lustradors alumnes de l'Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona, coordinats per Ignasi Blanch, mostren la seva particular visió del clàssic de l'escriptora sueca Astrid Londgren, que va veure la llum fa 72 anys. Il·lustradors i escriptors explicaran la seva feina a 3.500 escolars que ja han concertat visita.



A banda de les exposicions, sis autors participaran en aquesta edició del saló per oferir als més de 3.500 estudiants que han concertat visita a través dels seus centre educatius. Podran conèixer de primera mà la feina que fan els il·lustradors Mercè Canals i Ignasi Blanch i els escriptors Jaume Copons, Àngel Burgas, Joan Antoni Martín Piñol i Elisenda Roca. A més, també s'ha previst sessions de contes per acollir les visites guiades de l'alumnat de les escoles bressol i educació infantil de P-3 a P-5.



El saló es complementarà amb una vintena d'activitats adreçades al públic familiar en cap de setmana i també al professional. L'any passat van ser unes 14.000 persones les que van visitar el saló, xifra que va suposar un 16% més que l'edició anterior. Pel que fa a la Jornada Pedagògica organitzada pel Departament d'Ensenyament que es fa aprofitant el Saló, enguany estarà dedicada als educadors de les llars d'infants i educació infantil.



La inauguració tindrà lloc el dimarts 2 de maig i comptarà amb l'assistència del diputat de Junts pel Sí Lluís Llach que ha estat convidat especialment aprofitant el lema del Saló relacionat amb la revolta.