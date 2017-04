Sebastià Perelló i Lluís Solà guanyen els Premis de la Crítica Catalana

Dimecres, 26 d'abril de 2017 18:45 h

(ACN)- L'escriptor, professor de llengua i literatura catalanes, poeta i assagista Sebastià Perelló (Costitx, Mallorca, 1963), i el poeta, dramaturg i traductor Lluís Solà (Vic, 1940), han estat els guanyadors dels Premis de la Crítica en les categories de narrativa i poesia, respectivament. Perelló ha rebut aquest reconeixement per l'obra Veus al ras, editat per Club Editor, mentre que Solà ha estat premiat per la seva Poesia Completa, publicada per Edicions de 1984.



Els Premis de la Crítica els atorga des del 1956 l'Asociación Española de Críticos Literarios a les millors obres literàries publicades l'any anterior en les quatre llengües oficials de l'estat espanyol. Des de la democràcia, la modalitat en llengua catalana es convoca anualment, coordinada per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.



Veus al ras



Enguany el jurat en llengua catalana ha estat format pels crítics Francesco Ardolino, Àlex Broch, Jordi Nopca, Simona Škrabec i Lluïsa Julià, que ha actuat com a coordinadora. De l'obra guanyadora en narrativa, el jurat ha destacat de Veus al ras que és un “llibre valent”, perquè “el seu autor renuncia d'entrada a qualsevol concessió o comoditat”. “El món que presenta no està complet i l'escriptura que el recrea no reflecteix la realitat d'una forma plàcida ni segura”, apunta. “Perelló construeix una dimensió governada per les seves pròpies lleis, on el sentit i l'esperança semblen haver naufragat definitivament”, afegeix. "Perelló fa de la literatura una exploració, i elabora formes noves i desconegudes", constata.



Veus al rasparla de la història d'un home que cada setmana es planta davant de la casa de la seva antiga parella, murmurant frases i paraules indesxifrables. Una manera d'actuar fruit d'un trastorn psíquic l'origen que es remunta anys enrere. És la seva antiga companya la que va explicant al lector apunts del passat i el present de l'home. “És filla de les dones del fil, de Penèlope, de Dido, d'Ariadna i Aracné. I per aquest motiu també és el teixit d'una història d'amor”, ha explicat el mateix Sebastià Perelló.



Poesia Completa



Pel que fa al guanyador en poesia, el jurat ha volgut reivindicar la figura de Lluís Solà com “un dels més destacats intel·lectuals de la cultura catalana contemporània”. “Tanmateix, la seva proverbial discreció l'ha distanciat dels grans reconeixements públics”, indiquen els qui han apostat pel vigatà en el seu veredicte. “Aquest Premi de la Crítica és un reconeixement a tota la seva labor poètica i ajudarà a situar-lo en el lloc que merescudament li correspon”, subratlla.



Solà cita a Llull, March, Verdaguer, Costa i Llobera, Alcover, Maragall, Riba, Bartra, Vinyoli com alguns dels autors que l'han influït en la seva obra. “I he estudiat tantes llengües com he pogut per poder llegir en l'original els grans poetes d'altres contrades”, apunta el també traductor. “La condició de l'home es lligà un dia amb la paraula, potser definitivament, i ara ja no ens en sabríem estar, ja no ens en podem estar. I la poesia ho anuncia arreu”, raona l'autor.



Poesia Completa, conté l'obra en vers de Solà publicada fins al moment així com quaranta-dos poemaris inèdits. El volum va ser premiat recentment també amb el Premi Cavall Verd al millor recull de poesia de l'any.



Els noms de Sebastià Perelló i Lluís Solà se sumen a altres grans noms de les lletres catalanes que han rebut el Premi de la Crítica. És el cas de Martí Domínguez i Gemma Gorga el 2016; Toni Sala i Màrius Sampere (2015); Pep Coll i Carles Duarte (2014); Jordi Coca i Jordi Llavina (2013); Jaume Cabré i Perejaume (2012); Jordi Puntí i Anna Montero (2011); Francesc Serés i Carles Miralles (2010); Joan Francesc Mira i Teresa Pascual (2009); Manuel Baixauli i Joan Margarit (2008) o Eduard Márquez i Ponç Pons, fa tot just deu anys.