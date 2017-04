1,6 milions de llibres venuts per Sant Jordi

Divendres, 28 d'abril de 2017 10:45 h

El 56% dels exemplars venuts per la diada van ser en català i un 43% en castellà



(ACN)- El Gremi de Llibreters de Catalunya ha tancat el balanç definitiu del Sant Jordi de 2017, que ha assolit una facturació de 21,80 milions d'euros. La xifra suposa un increment del 4% respecte els 20,96 milions del 2016, si se sumen les vendes de dissabte i diumenge, com ho va acordar la Cambra del Llibre de Catalunya de manera excepcional per aquest any. La xifra supera els 1,6 milions d’exemplars venuts i confirma les bones sensacions de participació que el Gremi abans de la diada. En total, es van vendre 52.467 títols diferents, un 15,9% més que el 2016. D'aquests, el 56% van ser en català -un 1,78% més que l'any passat-, el 43% en castellà i l'1% en altres idiomes. Un any més, les vendes de llibres infantils i juvenils copen el gruix més important de vendes, un 35, 31%, seguit per la ficció amb un 34,25% i la no Ficció d'un 30,44%. El pes percentual dels 10 títols més venuts ha estat del 6,34%.



Les dades corroboren, segons Antoni Daura, president del Gremi de Llibreters, les "sensacions positives" durant la diada en què hi va haver una participació "excepcional" a tot el país. Així ho expressaven les llibreries de tot el país al llarg del dia, gràcies a l'arrelament de la festa entre la població, que va sortir massivament a celebrar-ho aprofitant el bon temps que va fer arreu. “Sembla que finalment s'ha trencat la creença que Sant Jordi és més participatiu entre setmana; s'ha demostrat que la gent s'hi aboca caigui quan caigui”, diu Daura. Els presidents del Gremi de Llibreters de les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona, M. Carme Ferrer, Miquel Bernal i Josep Rovira, confirmen així mateix que la jornada va ser excepcional i manifesten estar “molt satisfets tant pel que fa a la participació com a la venda de llibres”.



A diferència de l’any passat, en què la pluja va fer disminuir les expectatives de facturació d’alguns territoris, aquest 2017 l’èxit de vendes s’ha produït a tot el país. En aquest sentit, el Gremi valora molt positivament la decisió d’un centenar de municipis que van apostar per permetre l’obertura comercial el dia 23, a iniciativa del Consell de Gremis de Catalunya, fet que ha afavorit que el Dia del Llibre de 2017 hagi tornat ser positiu.



Més de 50.000 títols diferents, un 15,9% més



A partir de les dades obtingudes de LibriData, eina de la Cambra del Llibre de Catalunya que comptabilitza les dades de venda de 172 punts a Catalunya i que inclou la informació de les parades, aquest Sant Jordi es van vendre 52.467 títols diferents, un 15,9% més que el 2016, amb un increment dels títols venuts en català. “Durant l’any, en el mercat hi ha més oferta de títols en castellà que en català però per Sant Jordi i els dies previs, es venen en conjunt més exemplars en català que en castellà, exceptuant en la categoria de no ficció”, ha precisat Daura.



Cal destacar que, del total de vendes de la diada, la literatura infantil i juvenil ha suposat el gruix més important, esperonat en part per la invitació d'honor de Catalunya i les Balears a la Fira de Bolonya d’enguany, la més important del món en aquest àmbit. A més, també es nota l'efecte de la campanya Fas 6 anys. Tria un llibre, que es repetirà del 2 de maig al 17 de juny.