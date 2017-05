Joan-Lluís Lluís, Mireia Vidal-Conte, Jordi Lara i Gabriel Janer Manila, Premis Crítica Serra d’Or 2017

Divendres, 5 de maig de 2017 18:10 h

Francesc Montero, Josep Pla i Carrera i Tilbert Dídac Stegmann s'enduen els de l'apartat de Recerca



(ACN)- L’obra El Navegant, de Joan-Lluís Lluís, ha estat guardonada amb el Premi Crítica Serra d’Or de Novel·la 2017; Ouse, de Mireia Vidal-Conte, ha rebut el Premi Crítica Serra d’Or de Poesia 2017; Jordi Lara el Premi Crítica Serra d’Or de Narració 2017 per Mística Conilla; Gabriel Janer Manila el Premi Crítica Serra d’Or de Memòries 2017 per Ha nevat sobre Yesterday; i Xavier Montoliu Pauli el Premi Crítica Serra d’Or de Traducció 2017 per l’obra Per què ens estimem les dones de Mircea Cârtârescu. Quant a l’apartat de Recerca, Francesc Montero ha guanyat el Premi Crítica Serra d’Or de Recerca (Humanitats) 2017 per Manuel Brunet. El periodisme d’idees a l’ull de l’huracà; Josep Pla i Carrera ha obtingut el Premi Crítica Serra d’Or de Recerca (Altres Ciències) 2017 per Història de la Matemàtica: Egipte i Mesopotàmia; i Història de la Matemàtica: Grècia I; mentre que Tilbert Dídac Stegmann ha guanyat el Premi Crítica Serra d’Or de Catalanística 2017 per El plaer de llegir literatura catalana.



En la categoria de Teatre, el Premi Crítica Serra d’Or de Teatre 2017 al text de teatre català, donat a conèixer per l’estrena o l’edició, és per a l’obra hISTÒRIA, de Jan Vilanova Claudín; el Premi Crítica Serra d’Or de Teatre 2017 a l’espectacle teatral és per a Claudia de La Conquesta del Pol Sud, dirigida per Carles Fernández Giua; i el Premi Crítica Serra d’Or de Teatre 2017 a l’aportació més interessant és per a Barcelona Playwrights per la idea i la direcció de De Damasc a Idomeni.



Finalment, en l’apartat de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Crítica Serra d’Or Infantil 2017 és per a l’obra Els fantasmes no truquen a la porta, amb text d’Eulàlia Canal i il·lustració de Rocío Bonilla; el Premi Crítica Serra d’Or Juvenil (Creació) 2017 és per a La mèdium, de Silvestre Vilaplana; mentre que el Premi Crítica Serra d’Or Juvenil (Coneixements) 2017 és per a La Mia es fa gran, amb text de Mònica Peitx i il·lustració de Cristina Losantos.



Les obres premiades corresponen a les més destacades de les publicades l’any 2016, i sense que s’hagin presentat a concurs. Els Premis Crítica Serra d’Or no tenen dotació econòmica i consisteixen essencialment en la proclamació del veredicte i en el lliurament d’una serreta d’or, de solapa, que representa la distinció, a càrrec del director de Publicacions de l’Abadia de Montserrat (PAMSA), i de la revista Serra d’Or, P. Josep Massot i Muntaner.



L'aposta per la cultura "és ben viva"



El P. Josep Massot, director de la revista 'Serra d’Or', ha destacat que, “malgrat dificultats de tantes menes, la producció editorial de Montserrat, en àmbits tan diversos com la novel·la, la narració, la poesia, els estudis literaris, la recerca en humanitats i en ciència, el teatre i la literatura infantil i juvenil, és ben viva”. "Serra d’Or, la revista més antiga del nostre país, ha fet i fa grans esforços no solament per posar els seus lectors al corrent d’aquesta producció, sinó també per estar al dia en tot allò que pugui ser d’interès per a la nostra llengua, la nostra personalitat i les vicissituds de tantes menes que augmenten cada dia, amb aspectes engrescadors i positius i alhora amb caires preocupants i que no acabem de saber on ens duran ni com evolucionaran", ha precisat. Amb l'objectiu de mantenir una edició en paper dels 58 anys de la seva existència, Massot ha recordat que s'ofereix també una edició digital. "La biblioteca virtual Miguel de Cervantes, d’altra banda, permet la consulta gratuïta, per internet, de tots els números de la nostra revista, des del 1959 fins al 1975 inclusivament, i esperem que en una segona etapa podrà arribar fins al 2000", ha afegit el director de 'Serra d’Or'.



El director de Serra d’Or ha tingut paraules de record per a “pèrdues irreparables”, com la de Jordi Carbonell, “entusiasta impulsor i col·laborador de Serra d’Or en les èpoques difícils, i la recentíssima de Josep M. Muntaner i Pasqual, que fins al començament de la seva dolorosa malaltia va col·laborar puntualment en la secció d’economia de la nostra revista”.