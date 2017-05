[Agenda] Presentació del llibre ´L’exili de Déu´ de Lluís Duch

Dilluns, 8 de maig a les 19 hores a Llibreria Claret de Barcelona Xavier Melloni, antropòleg i teòleg, i Adrià Pujol, antropòleg i escriptor, presentaran el llibre L'exili de Déu (Fragmenta Editorial) de Lluís Duch, junt amb l'autor. Lluís Duch s'enfronta en aquest llibre a l'exili de Déu de les nostres societats contemporànies conscient de l'egocentrisme o la ingenuïtat que suposa el fet de creure que Déu només es fa present, actua i es mostra com a salvador amb el concurs dels explícits legalment i culturalment sancionats de la nostra religió i dels nostres codis.

